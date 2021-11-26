ИМХОТЕП
ИМХОТЕП - Древнеегипетский зодчий, верховный сановник, врач, «начальник всех работ фараона».
В Саккаре построил для Джосера первую ступенчатую пирамиду (высота около 61 метра) с большим ритуальным комплексом вокруг, имитирующим царскую резиденцию; в галереях под пирамидой - рельефы, изображающие фараона. Имхотеп считается также архитектором первого храма в Эдфу.
В эпоху Позднего царства Имхотеп был обожествлён, ему поклонялись как богу медицины в Египте и Греции, где его отождествляли с Асклепием. В это время, как и в эллинистический и римский периоды, создавались бронзовые статуэтки, изображающие Имхотепа сидящим и читающим папирусный свиток.