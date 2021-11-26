ИЕРАКОНПОЛЬ

ИЕРАКОНПОЛЬ - комплекс древнеегипетских памятников на западном берегу Нила в Верхнем Египте.

Рас­коп­ки с конца XIX века английских (Дж. Кви­белл, Ф. Грин, Б. Адамс) и американских егип­то­ло­гов (смотрите Египтология ) (М. Хофф­ман, Р. Фридман) и др. В IV-м тыячелетии до н. э. один из круп­ней­ших до­ди­на­сти­чес­ких цен­тров фор­ми­ро­ва­ния ци­ви­ли­за­ции Егип­та Древ­не­го с ве­ро­ят­ной максимальной плот­но­стью на­се­ле­ния.

Со­сто­ял из мно­го­ки­ло­мет­ро­вой це­пи по­сёл­ков и клад­бищ в рус­ле Ва­ди-Абу-Су­фь­ян и вдоль Ни­ла, про­сле­же­на их рез­кая со­ци­аль­ная стра­ти­фи­ка­ция. По­сле объ­е­ди­не­ния Древ­него Егип­та Иераконполь в III-м тысячелетии до н. э. по­сте­пен­но ус­ту­пил роль круп­но­го ре­гио­наль­но­го цен­тра на­хо­див­ше­му­ся в 15 км к югу от не­го Эд­фу.

Древ­ней­шие в Егип­те за­хо­ро­не­ния с эле­мен­та­ми му­ми­фи­ци­ро­ва­ния. «Гроб­ни­ца во­ж­дя» («гроб­ни­ца 100») пе­рио­да На­га­да II с един­ствен­ным из­вест­ным об­раз­цом доди­на­сти­чес­кой на­стен­ной жи­во­пи­си. Свя­ти­ли­ще ме­ст­ной ипо­ста­си бо­га Хо­ра (НК29А) пред­по­ло­жи­тель­но име­ло 3 по­ме­ще­ния, за­на­ве­шен­ные ци­нов­ка­ми, фа­сад ши­ри­ной около 13 м с 4 де­ревянными ко­лон­на­ми высотой до 12 м. Оно ста­ло яд­ром не­боль­шо­го го­ро­да ди­на­сти­чес­ко­го вре­ме­ни, ког­да здесь был по­стро­ен храм, об­не­сён­ный сте­ной из сыр­цо­во­го кир­пи­ча (ряд пе­ре­стро­ек вплоть до II-го тысячелетия до н. э.). Там был най­ден клад во­тив­ных пред­метов, в т. ч. на­вер­шия бу­лав фа­рао­нов 0-й ди­на­стии «Скор­пио­на» и «Нар­ме­ра», «па­лет­ка На­рме­ра», 2 си­дя­щие ста­туи фа­рао­на II ди­на­стии Ха­се­хе­ма с вы­ре­зан­ны­ми за­пи­ся­ми об унич­то­же­нии им около 50 тысяч жи­те­лей Ниж­не­го Егип­та, мед­ные ста­туи фа­рао­на VI ди­на­стии Пе­пи I и, воз­мож­но, его сы­на Ме­рен­ра, зо­ло­тая го­ло­ва со­ко­ла - бо­га Хо­ра , кос­тя­ные фи­гу­ры, ка­мен­ные и ке­рамические со­су­ды и др.

Един­ствен­ное сох­ра­нив­ше­еся мо­ну­мен­таль­ное соо­ру­же­ние («форт»), при­пи­сы­вае­мое пос­лед­не­му фа­рао­ну II ди­на­стии Ха­се­хе­муи, пло­ща­дью около 67×57 м, со сте­на­ми тол­щи­ной до 5 и высотой до 9 м из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, воз­мож­но, куль­то­во­го на­зна­че­ния. Скаль­ные гроб­ни­цы са­нов­ни­ков с релье­фа­ми и рос­пи­ся­ми от позд­не­го Ста­ро­го до позд­не­го Но­во­го цар­ст­ва (Ни­анх­пе­пи, Хо­рем­хау­еф, Хор­ме­ни, Хор­мес и др.).

Иллюстрация:

Го­ло­ва со­ко­ла-Хо­ра из храма в Иераконполе. Зо­ло­то, об­си­ди­ан. Еги­пет­ский му­зей (Ка­ир). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)