ДЕЙР-ЭЛЬ-БАХРИ
ДЕЙР-ЭЛЬ-БАХРИ - Долина в Египте, близ древних Фив, в которой были открыты памятники искусства Древнего Египта.
Заупокойный храм Ментухотепа I (XXI век до н. э.; часть гипостиля и святилище вырублены в скалах) был обнесён колоннадой и увенчан пирамидой; на стенах рельефы (скульпторы Иртисен и его сын Сенусерт). Заупокойный храм царицы Хатшепсут (начало XV века до н. э., архитектор Сенмут) у подножия скал, на 3 террасах, обнесённых колоннадами и связанных лестницами, отличается обилием скульптуры (свыше 200 пристенных статуй, включая портретные; раскрашенные рельефы - изображение экспедиции в страну Пунт, процессии воинов и др.) и росписей; полы в интерьерах были выстланы серебряными и золотыми плитами. Также обнаружены остатки ансамбля поминального храма Тутмоса III, подземная гробница архитектора Сенмута (все XV век до н. э.).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.