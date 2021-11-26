АМАРНЫ АРХИВ

АМАРНЫ АРХИВ (Амарнские письма) - название архива глиняных клинописных табличек из Телль эль-Амарны (древний Ахетатон), столицы Египта при Эхнатоне (1352-1336 до н.э.).

Первые таблички были случайно найдены в 1887 году египетской крестьянкой, последующие - результат грабительских раскопок.

Научную ценность табличек в конце XIX веке первым распознал У. Бадж (Британский музей). В настоящее время известны 382 таблички, хранящиеся в различных музеях.

Амарны архив - дипломатическая переписка, происходящая из царской канцелярии Ахетатона; датируется временем от Аменхотепа III до Тутанхамона, большая часть - правлением Эхнатона. Основная часть табличек написана на вавилонском диалекте аккадского языка, несколько - на ассирийском, хеттском и хурритском языках.

Амарны архив содержит две основные группы текстов:

1) переписка между дворами крупнейших держав Ближнего Востока (Египта, Вавилонии , Ассирии, Аласии, Хатти): ее содержание - преимущественно личные взаимоотношения монархов, именующих друг друга «братьями»; писем с египетской стороны немного;

2) письма правителей-вассалов малых городов-государств Палестины, а также египетских чиновников, пребывавших в них по служебным обязанностям; их содержание - попытки местных правителей сохранить автономию, распространить власть на соседей, выпросить у фараона поддержку, подарки и т.п.

Амарны архив проливает ярчайший свет на политические и торговые взаимоотношения Египта и азиатских территорий, входящих в сферу его интересов; различия их политической ориентации; растущий интерес к ним новой силы - хеттской державы; состояние самого Египта в правление Эхнатона. Амарны архив содержит также таблички с литературно-мифологическими текстами (в том числе, сказания о месопотамском герое Адапе, о богах Нергале и Эрешкигаль), по которым египетские писцы изучали клинопись.

© Российская Историческая Энциклопедия