ВИМИНАЛ (лат. Collis Viminalis)

Один из семи холмов Рима , расположен на юго-восток от Квиринала .

Виминал – самый небольшой из римских холмов, его высота составляет 49 м над уровнем моря; он был, как и Квиринал, местом обитания сабинов, присоединившихся к римлянам в результате договора, заключенного между Ромулом и Титом Тацием после урегулирования конфликта, связанного с похищением сабинянок. В эпоху Республики и Империи Виминал был прежде всего жилым кварталом, там было всего несколько общественных зданий. В первые века новой эры на холме располагались роскошные частные дома. К востоку от Виминала в так называемой стене Сервия Туллия , при котором, как считается, холм вместе с Квириналом вошел в состав города, располагались Виминальские ворота. При Диоклетиане и Константине на границе между Виминалом и Квириналом были построены большие термы, перестроенные Микеланджело в XVI в. в церковь Санта-Мария-дельи-Анджели.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев