Перегри́ны

Перегри́ны ( лат. peregrinus — «чужеземец») — в Древнем Риме чужаки, иностранцы. На всем протяжении римской истории, вплоть до 212 н. э., когда по эдикту Каракаллы римское гражданство получили почти все свободные жители империи, П. составляли большую часть населения, но не представляли собой единой категории: общим для них было только отсутствие римского гражданства. Резкая грань между П. и римскими гражданами размывалась как вследствие распространения римского гражданства, так и в результате развития римского права . До Союзнической вой­ны П. считались италики , за исключением латинов , статус которых предполагал некоторую общность с римскими гражданами ( лат. commercium, connubium), что послужило впоследствии основой для выработки эффективных механизмов получения римского гражданства сначала в рамках колоний латинского права (ius Latii) для их магистратов, а затем для особой категории вольноотпущенников (Latini Iuniani), просуществовавшей вплоть до времени Юстиниана . В эпоху Республики римский гражданин не мог быть гражданином какой‑либо еще гражданской общины, но впоследствии П., получая тем или иным способом римское гражданство, оставались гражданами своих городов, продолжая нести там свои обязанности и повинности. П. находились вне римского правопорядка, им были недоступны иски строгого цивильного права в рамках легисакционного процесса. Возможно, более гибкий формулярный процесс возник и стал развиваться сперва именно в судебных тяжбах с участием П. (praetor peregrinus, « претор П.» появился в 242 до н. э.), лишь затем в рамках преторского права (ius honorarium) распространившись на всю сферу судопроизводства по гражданским делам (iudicia privatа).

Лит. : Sherwin-White A. N. The Roman Citizenship. 2nd ed. Oxford, 1973; Kremer D. Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la république et l’empire. Paris, 2006. Е. В. Ляпустина.