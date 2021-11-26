ПАТРИЦИИ (лат. patricii)

Первоначально, по всей видимости, главы родов, составлявших коренное население Рима ; в республиканскую эпоху привилегированное сословие римской республики, которое после уравнения в правах с плебеями , образовало вместе с верхушкой плебса нобилитет .

В эпоху ранней империи возник новый патрициат, составивший привилегированную часть сенаторского сословия (в него входили выдвинутые императором уроженцы Италии и провинций). Слово вероятнее всего связано с термином patres («отцы»), обозначавшим всех сенаторов-патрициев. Вопрос о происхождении патрициата остается дискуссионным – традиция передает, что создателем этого сословия был Ромул, однако ряд ученых полагает, что появление патрициев относится уже к республиканской эпохе, указывая на то, что сами римские цари патрициями не являлись. Некоторые патрицианские семьи (например, Клавдии) были пришлыми, но, тем не менее, не теряли своего статуса, обосновавшись в Риме.

Звание патриция приобреталось или путем рождения (agnatio), или путем натурализации (cooptatio), т. e. дарования неримским (альбанским, сабинским, этрусским) родам прав римского патрициата. Разделение патрицианских родов на «старшие» и «младшие», судя по всему, стало следствием возведения в патрициат новых родов римскими царями. В царскую и раннереспубликанскую эпоху патриции в отличие от плебеев обладали всем комплексом политических прав, а также правом пользования фондом общественной земли. Спорным остается вопрос о том, являлся ли доступ к магистратурам изначально исключительным правом патрициев или эта монополия сформировалась постепенно. В пользу второго утверждения свидетельствуют Фасты, согласно которым в первые века республики отнюдь не все консулы были патрициями.

В 445 г. до н. э. законом Канулея был отменен запрет на браки между патрицианскими и плебейскими семьями, внесенный по традиции в законы XII таблиц . В дальнейшем патриции постепенно разделили все свои исключительные права с плебеями, однако, несмотря на это, они по-прежнему сохраняли значительное влияние на римскую политическую жизнь, о чем говорит тот факт, что вплоть до 172 г. до н. э. один из двух консулов регулярно избирался из числа патрициев. Доступ в некоторые жреческие коллегии и после окончания сословной борьбы оставался открытым исключительно патрициев (фламины, салии). В эпоху поздней республики патрициат постепенно стал отмирать: к началу империи из 50 первоначальных патрицианских родов сохранилось лишь 14.

Цезарь, Август и их наследники использовали свои цензорские полномочия для того, чтобы возродить древний патрициат, даруя это звание своим преданным сторонникам. Наследственный патрициат, по всей вероятности, исчез к III в. н. э., но в эпоху поздней империи титул патриция стал использоваться императорами как личное отличие, предоставлявшееся за верную службу Империи.

Автор статьи: А.В. Васильев