Патри́ции

Патри́ции ( лат. patricii, от лат. pater — «отец») — аристократическое сословие Древнего Рима . П. являлись коренным населением Рима и входили в изначальную родоплеменную организацию. Согласно античной традиции, Ромул, избрав сто сенаторов, назвал их «отцы» (главы больших патриархальный семей), а их потомков — П. Хотя известны случаи включения в состав П. чужаков (роды из города Альба Лонга, сабинянин Атт Клавз — основатель рода Клавдиев ), в целом П. были замкнутым сословием, вследствие чего их число постоянно находилось под угрозой сокращения. Поэтому в начале Республики, а также Цезарем и Августом ряд плебейских родов был переведен в состав П. После свержения царской власти П. монополизировали политические и жреческие должности, хотя, возможно, не сразу: в списках консулов начала Республики встречаются многочисленные плебейские имена. Замыкание правящего сословия привело к борьбе за доступ к власти со стороны плебейской верхушки, которая сформировалась после учреждения в 494 до н. э. плебейского трибуната. Сословная борьба продолжалась в течение V–IV вв. до н. э. и завершилась образованием нобилитета из знатных патрицианских и плебейских родов. Поделившись властью, П. удержали за собой должность интеррекса (междуцаря) и ряд жречеств, не имевших политического значения. В эпоху Поздней империи (IV–V вв.) наименование «П.» стало почетным титулом, даруемым императором, и в таком качестве унаследовано Византией (патрикий).

Лит. : Маяк И. Л. Populus, cives, plebs начала Республики // Вестник древней истории. 1989. № 1. С. 66–80; Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders / Ed. by Raaflaub. Malden–Oxford, 2005. А. М. Сморчков.