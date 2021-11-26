ПАДУЯ

ПАДУЯ - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Ита­лии, об­ласть Ве­не­то, административный центр провинции Па­дуя.

Население 212,2 тысяч человек (2013 год). Рас­по­ло­жен на Ве­не­ци­ан­ской низ­мен­но­сти, в ме­ж­ду­ре­чье Брен­ты и Бак­киль­о­не, в 20 км к за­па­ду от Ве­не­ци­ан­ской ла­гу­ны. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Вы­со­ко­ско­ро­ст­ные железнодорожные ли­нии свя­зы­ва­ют Падую с Ве­ро­ной, Ми­ла­ном и Ту­ри­ном (на за­па­де), Бо­лонь­ей, Фло­рен­ци­ей и Ри­мом (на юге), Ве­не­ци­ей (на вос­то­ке). Су­до­ход­ный ка­нал со­еди­ня­ет Падую с рекой Брен­та (впа­да­ет в Ад­риа­ти­че­ское мо­ре). Аэ­ро­порт Падуя - «Джи­но Ал­лег­ри» (в основном биз­нес- и медицинская авиа­ция). Ме­ж­ду­нарожные авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ют аэ­ро­пор­ты Ве­не­ции, Тре­ви­зо, Ве­ро­ны, Бо­ло­ньи и Ми­ла­на. Трам­вай на ши­нах (осо­бый вид городского транс­пор­та, в Ев­ро­пе дей­ст­ву­ет толь­ко в Падуе и французском городе Клер­мон-Фер­ран).

Пер­вые по­се­ле­ния ве­не­тов на мес­те современой Падуи поя­ви­лись около XI-X веков до н. э. Древ­ней­шие све­де­ния о Па­та­вии (Pata­vium) в письменных ис­точ­ни­ках (Тит Ли­вий) от­но­сят­ся к со­бы­ти­ям IV века. Вы­сту­пи­ла на сто­ро­не рим­лян в борь­бе с кель­та­ми (IV век) и во вре­мя 2-й Пу­ни­че­ской вой­ны (смотрите Пу­ни­че­ские вой­ны). Со 183 года в со­ста­ве провинции Ци­заль­пин­ская Гал­лия. В 89 году по­лу­чи­ла пра­во латинского гра­ж­дан­ст­ва, в 49 году до н. э. - ста­тус му­ни­ци­пия, став важ­ным цен­тром тор­гов­ли и ре­мес­ла. С середины III века н. э. центр епи­скоп­ст­ва (со­глас­но ле­ген­де, пер­вым епи­ско­пом был по­сле­до­ва­тель апостола Пет­ра святой Про­сдо­цим). В 408 году раз­ру­ше­на вест­го­та­ми во гла­ве с Ала­ри­хом I, в 452 году - гун­на­ми.

С конца V века в Ост­гот­ском ко­ро­лев­ст­ве. Во вре­мя войн Ви­зан­тии с ост­го­та­ми (530-550-е годы) в 540 году за­хва­че­на ви­зантийской ар­мией, вско­ре от­воё­ва­на То­ти­лой. В 568 году вновь за­хва­че­на Ви­зан­ти­ей, од­на­ко в начале 570-х годов бы­ла за­воё­ва­на лан­го­бар­да­ми. В 602 году в ре­зуль­та­те вос­ста­ния про­тив них поч­ти пол­но­стью раз­ру­ше­на. По­сле при­сое­ди­не­ния к Франк­ско­му го­су­дар­ст­ву (774 год) во­шла в со­став Фри­уль­ской мар­ки. С конца IX века не­од­но­крат­но под­вер­га­лась на­бе­гам венг­ров. В 1089 году император Ген­рих IV Са­лий пе­ре­дал власть в Падуе епи­ско­пу. Во вре­мя борь­бы с Фрид­ри­хом I Бар­ба­рос­сой в 1164 году всту­пи­ла в Ве­рон­ский со­юз, в 1167 году - в Лом­бард­скую ли­гу. В начале XII века по­лу­чи­ла ста­тус ком­му­ны; со­пер­ни­че­ст­во гвель­фов и ги­бел­ли­нов (в т. ч. про­ти­во­стоя­ние знат­ных се­мей д’Эс­те, да Ро­ма­но и Кам­по­сам­пь­е­ро) при­ве­ло к уч­реж­де­нию в Падуе долж­но­сти по­де­стa. Уча­ст­во­ва­ла в во­зоб­нов­ле­нии Лом­бард­ской ли­ги во вре­мя по­хо­дов Фрид­ри­ха II Штау­фе­на в Северную Ита­лию. В 1237 году власть в Падуе за­хва­тил сто­рон­ник по­след­не­го Эц­це­ли­но да Ро­ма­но (1194-1259 годы), под­верг­ший ре­прес­си­ям про­тив­ни­ков им­пе­ра­то­ра. В 1259 году в ре­зуль­та­те кре­сто­во­го по­хо­да, ор­га­ни­зо­ван­но­го па­пой Рим­ским Алек­сан­дром IV (1254-1261 годы), Эц­це­ли­но да Ро­ма­но из­гнан из го­ро­да.

В XIII-XV веках важ­ный центр ре­мес­ла (про­изводство шер­стя­ных тка­ней и др.) и тор­гов­ли, ме­сто про­ве­де­ния еже­год­ной яр­мар­ки (име­ла об­ще­италь­ян­ское зна­че­ние); куль­тур­ный центр. За 100 лет (начало XII - начало XIII веков) чис­лен­ность на­се­ле­ния вы­рос­ла с 15 до 35 тысяч человек. В XIII веке ус­пеш­ная борь­ба по­по­ла­новс па­три­циа­том при­ве­ла к по­яв­ле­нию долж­но­сти ка­пи­та­на на­ро­да. В 1318 году не­при­ми­ри­мые со­ци­аль­ные и меж­кла­но­вые про­ти­во­ре­чия спо­соб­ст­во­ва­ли ус­та­нов­ле­нию синь­о­рии ро­да Кар­ра­ра [вре­мен­но от­тес­нял­ся от вла­сти ро­да­ми дел­ла Ска­ла (1328-1337 годы) и Вис­кон­ти (1388-1390 годы)]. При Кар­ра­ра, ока­зы­вав­ших по­кро­ви­тель­ст­во ху­дож­ни­кам, по­этам и учё­ным, Падуя ста­ла од­ним из цен­тров куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния.

С 1405 года под вла­стью Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки. В хо­де Италь­ян­ских войн в сентябре 1509 года вы­дер­жа­ла оса­ду войск Кам­брей­ской ли­ги. В XVI веке го­род зна­чи­тель­но ук­ре­п­лён ве­не­ци­ан­ца­ми. В ре­зуль­та­те Италь­ян­ско­го по­хо­да На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та 28.04.1797 года ок­ку­пи­ро­ва­на фран­цу­за­ми. По Кам­по­фор­мий­ско­му ми­ру 1797 года вме­сте со все­ми вла­де­ния­ми Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки Падуя при­сое­ди­не­на к Австрийской им­пе­рии, по Прес­бург­ско­му ми­ру 1805 года - к Итальянскому ко­ро­лев­ст­ву. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов ото­шла к Лом­бар­до-Ве­не­ци­ан­ско­му ко­ро­лев­ст­ву в со­ста­ве Австрийской им­пе­рии.

В середине XIX века на­блю­дал­ся эко­но­мический подъ­ём, в 1842 году Падуя свя­за­на же­лез­ной до­ро­гой с Ве­не­ци­ей. В феврале 1848 года в ней про­изош­ли круп­ные ан­ти­ав­ст­рий­ские вы­сту­п­ле­ния (смотрите Ре­во­лю­ция 1848 года в Ита­лии). В ре­зуль­та­те ав­ст­ро-прус­ской вой­ны 1866 года ото­шла к объ­е­ди­нён­но­му Итальянскому ко­ро­лев­ст­ву. Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны в Падуе рас­по­ла­га­лась став­ка глав­но­ко­ман­дую­ще­го итальянской ар­ми­ей; в Вил­ла-Джу­сти близ Падуи 03.11.1918 года за­клю­че­но пе­ре­ми­рие ме­ж­ду Ита­ли­ей и Ав­ст­ро-Венг­ри­ей. Вой­на спо­соб­ст­во­ва­ла бы­ст­ро­му раз­ви­тию тя­жё­лой промышленности, осо­бен­но от­рас­лей, ори­ен­ти­ро­ван­ных на про­изводство во­енного сна­ря­же­ния. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны в со­ста­ве (с 1943 года) Итальянской со­ци­аль­ной рес­пуб­ли­ки (смотрите «Рес­пуб­ли­ка Са­ло»); один из цен­тров Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния в Ита­лии. Силь­но по­стра­да­ла в ре­зуль­та­те американской бом­бар­ди­ров­ки 11.03.1944 года. Ос­во­бо­ж­де­на 28.04.1945 года в хо­де Ап­рель­ско­го вос­ста­ния 1945 года. В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од один из ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся го­ро­дов. В 1930-1970-х годах чис­лен­ность на­се­ле­ния вы­рос­ла поч­ти в 2 раза (свыше 234 тысяч человек в 1980 году).

Ста­рей­ший ар­хео­ло­гический па­мят­ник Падуи - ос­тат­ки древнеримского ам­фи­те­ат­ра (70-60 годы до н. э.), на мес­те ко­то­ро­го по­строе­на Ка­пел­ла дель-Аре­на (или Ка­пел­ла де­льи-Скро­ве­ньи, 1303 год), рас­пи­сан­ная Джот­то. Ря­дом рас­по­ло­же­на церковь Эре­ми­та­ни (1276 год, вос­ста­нов­ле­на по­сле бом­бар­ди­ров­ки 1944 года; в ал­тар­ной ка­пел­ле - рос­пи­си Гуа­ри­ен­то, 1361-1365 годы; в ка­пел­ле Ове­та­ри ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны фраг­мен­ты рос­пи­сей А. Ман­те­ньи и Ан­суи­но да Фор­ли). Дво­ры монастыря Эре­ми­та­ни яв­ля­ют­ся ча­стью Городских му­зе­ев. От городских стен (строи­лись с конца XII века) со­хра­ни­лись въезд­ные во­ро­та Аль­ти­на­те (1286 год) и мост Пон­те-Мо­ли­но (XIV век). Под вла­стью Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки в Падуе воз­ве­де­ны но­вые сте­ны (1517-1540 годы, ар­хи­тек­то­ры М. Сан­ми­ке­ли, Дж. М. Фаль­ко­нет­то и др.) - при­мер обо­ро­ни­тель­ной ар­хи­тек­ту­ры эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния. Со­бор Сан­та-Ма­рия-Ас­сун­та (ос­но­ван в IV веке, пе­ре­страи­вал­ся в 1522-1754 годах в фор­мах мань­е­риз­ма и ба­рок­ко), бап­ти­сте­рий Сан-Джо­ван­ни (на­чал стро­ить­ся в XII веке, ос­вя­щён в 1281 году, мав­зо­лей ди­на­стии Кар­ра­ра, рос­пи­си Джу­сто ди Ме­на­бу­ои, 1375-1376 годы).

Круп­ней­ший центр па­лом­ни­че­ст­ва в Ита­лии - ба­зи­ли­ка Святого Ан­то­ния Па­ду­ан­ско­го (т. н. Иль-Сан­то) на мес­те церкви Сан­та-Ма­рия-Ма­тер-До­ми­ни, в ко­то­рой был по­гре­бён свя­той. Воз­ве­де­на из кир­пи­ча около 1233 - около 1310 годов, пе­ре­страи­ва­лась в XV веке (по­сле по­жа­ра 1394 года). В ар­хи­тек­ту­ре ба­зи­ли­ки ку­поль­ное мно­го­гла­вие (8 ку­по­лов), вос­хо­дя­щее к ве­не­ци­ан­ско­му Свя­то­го Мар­ка со­бо­ру, со­еди­ня­ет­ся с ро­ман­ски­ми и го­тическими чер­та­ми (хор с об­хо­дом и 9 рас­хо­дя­щи­ми­ся ка­пел­ла­ми). В ин­терь­е­ре - брон­зо­вые Рас­пя­тие и ал­тарь Святого Ан­то­ния Па­ду­ан­ско­го (оба 1443-1453 годы, скульп­тор До­на­тел­ло); Ка­пел­ла Сан­тис­си­ма (Ка­пел­ла дел­ла-Том­ба, 1550; год цикл рель­е­фов на те­му жи­тия святого Ан­то­ния, скульп­то­ры Я. Сан­со­ви­но, А. и Т. Лом­бар­до и др. мас­те­ра XVI века; стук­ко­вая де­ко­ра­ция по­тол­ка Фаль­ко­нет­то); ка­пел­ла Сан-Джа­ко­мо (Сан-Фе­ли­че, 1372 год, рос­пи­си ху­дож­ни­ков-«джот­те­сков» Аль­тикь­е­ро да Дзе­вио и Я. Аван­цо); центральная ка­пел­ла хо­ра (ку­поль­ная) дель-Те­зо­ро (архитектор Ф. Па­ро­ди, 1694 год, стук­ко­вый де­кор в сти­ле ро­ко­ко). В ба­зи­лике так­же па­мят­ник Ан­то­нио Рос­сел­ли (1464-1467 годы) и над­гроб­ная пли­та Я. Па­ви­ни (1476 год, обе ра­бо­ты - П. Лом­бар­до); вдоль стен не­фа ста­туи вы­даю­щих­ся лич­но­стей (скульп­то­ры М. Сан­ми­ке­ли, А. Вит­то­рии и др.); ал­тар­ный об­раз «Св. Ага­та» Дж. Б. Тье­по­ло (1736 год).

Ря­дом с ба­зи­ли­кой - ора­то­рий Сан-Джорд­жо (1377-1384 годы, рос­пи­си Аль­тикь­е­ро да Дзе­вио), Скуо­ла-дель-Сан­то (1427 год, до­страи­ва­лась в 1504 году, в За­ле При­ора­ле цикл рос­пи­сей, несколько сцен на­пи­са­ны Ти­циа­ном в 1510-1511 годах). На площади Пьяц­ца дель-Сан­то - кон­ный па­мят­ник кон­доть­е­ру Гат­та­ме­ла­те (1447-1453 годы, скульп­тор До­на­тел­ло). Др. па­мят­ни­ки средневековой ар­хи­тек­ту­ры - Па­лац­цо дел­ла-Рад­жо­не (1218 год, пе­ре­строе­но в 1306 году, фре­ски на ас­т­ро­ло­гические сю­же­ты, ме­ж­ду 1425-1440 годами), Па­лац­цо дель-По­дес­та (ны­не Па­лац­цо Му­ни­чи­па­ле, 1539 год, вклю­чи­ло в се­бя ос­тат­ки средневекового Па­лац­цо дель-Кон­си­льо и Па­лац­цо де­льи-Ан­циа­ни; оба за­кон­че­ны в 1285 году).

В фор­мах пал­ла­ди­ан­ст­ва по­строе­ны Па­лац­цо дель-Бо (1546-1589 годы, архитектор А. Мо­ро­ни; ны­не здание университета), Па­лац­цо дель-Ка­пи­та­но (1599-1605 годы, вклю­чи­ло в се­бя Па­лац­цо Кар­ра­ра, XIV век), Лод­жия Кор­на­ро и Одео (обе по­строй­ки - 1524 год, архитектор Дж. М. Фаль­ко­нет­то). На тер­ри­то­рии, ра­нее при­над­ле­жав­шей аб­бат­ст­ву Сан­та-Джу­сти­на (ос­но­ва­но в VI веке, цер­ковь пе­ре­строе­на около 1600 года), - эл­лип­ти­че­ская в пла­не площадь Пра­то-дел­ла-Вал­ле (1775 год, архитектор Д. Че­ра­то), од­на из круп­ней­ших в Ев­ро­пе пло­ща­дей клас­си­циз­ма; она ок­ру­же­на ка­на­лом, обе сто­ро­ны ко­то­ро­го ук­ра­ше­ны ста­туя­ми зна­ме­ни­тых лю­дей (1775-1883 годы).

В нео­гре­че­ском сти­ле (вклю­чая ин­терь­е­ры) по­строе­но ка­фе Пед­рок­ки (1826-1842 годы, архитектор Дж. Джап­пел­ли), в сти­ленео­го­ти­ки - при­мы­каю­щая к не­му при­строй­ка (1837-1839 годы; в ней - му­зей Ри­сор­джи­мен­то и современной ис­то­рии). В 1872 году раз­ра­бо­тан план гра­до­стро­ительного раз­ви­тия го­ро­да, пре­ду­смат­ри­вав­ший улуч­ше­ние и рас­ши­ре­ние се­ти улиц в ис­то­рическом цен­тре. К. Бой­то спро­ек­ти­ро­вал Па­лац­цо дел­ле-Де­би­те (1873 год) и Центральное зда­ние Городского му­зея (1879 год). В Па­лац­цо Цук­кер­ман (в сти­ле не­оклас­си­циз­ма, про­ект 1912-1914 годах, архитектор Ф. Аро­зио) - му­зеи при­клад­ных ис­кус­ств и Бот­та­чин. Ме­мо­ри­ал «Па­мять и Свет» (2004-2005 годы, архитектор Д. Ли­бе­скинд), по­свя­щён­ный жерт­вам тер­ро­ри­стических ак­тов в Нью-Йор­ке 11.09.2001 года.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - научно-исследовательские институты Национального ис­сле­до­ва­тель­ско­го со­ве­та Ита­лии, в т. ч. Институт по энер­ге­ти­ке и меж­фаз­ным яв­ле­ни­ям (2000 год), Институт био­ме­ди­цин­ской ме­ха­ни­ки (2001 год), Институт не­ор­га­нической хи­мии и по­верх­но­стей (2001 год), Институт ио­ни­зи­ро­ван­но­го га­за (2001 год), ряд фи­лиа­лов ис­сле­до­ва­тель­ских институтов.

Ву­зы: Па­ду­ан­ский университет (ос­но­ван в 1222 году; один из ста­рей­ших в Ев­ро­пе); в его со­ста­ве - биб­лио­те­ка (1629 год), бо­та­нический сад (один из ста­рей­ших в ми­ре, соз­дан в 1545 году для вы­ра­щи­ва­ния «ле­чеб­ных трав» для медицинского факультета, вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), ана­то­мический те­атр (от­крыт в 1594 году; пер­вый в Ев­ро­пе), ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия (1767 год), 10 му­зе­ев (бо­та­ни­че­ский; зоо­ло­ги­че­ский; ар­хео­ло­гический; на­ук и ис­кусств; ас­тро­но­мических ин­ст­ру­мен­тов; ан­тро­по­ло­гии; гео­ло­гии и па­лео­нто­ло­гии; ис­то­рии фи­зи­ки; ми­не­ра­ло­гии; ме­ха­ни­ки «Эн­ри­ко Бер­нар­ди»); Институт Дан­те Алигь­е­ри (1933 год; под­го­тов­ка пе­ре­во­дчи­ков).

Пап­ская библиотека «Ан­то­ниа­на» (1240 год), Городская библиотека (1839 год). Ком­плекс Городских му­зе­ев [1825 год; в его со­ста­ве - Ар­хео­ло­гический му­зей (1825 год), Му­зей средневекового и современного ис­кус­ст­ва, ан­ти­к­вар­ная библиотека]; му­зеи: Бот­та­чин (1865 год; ну­миз­ма­тические и ар­хео­ло­гические кол­лек­ции, пред­ме­ты искусства эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния, а так­же кол­лек­ция Ка­по­ди­ли­ста - жи­во­пись XV-XVIII веков), Ри­сор­джи­мен­то и современной ис­то­рии (1891 год), Святого Ан­то­ния (1895 год; про­из­ве­де­ния искусства из ба­зи­ли­ки и монастыря Святого Ан­то­ния), мор­ской (1922 год), на­се­комых (1992 год), пред­ше­ст­вен­ни­ков ки­но (1998 год; ча­ст­ная кол­лек­ция М. Дзот­ти в Па­лац­цо Ан­же­ли, XV век), епи­ско­па­та (2000 год).

Те­ат­ры: «Те­ат­ро ко­му­на­ле Вер­ди» (1751 год; современное зда­ние - 1884 год; дра­ма), «Пик­ко­ло те­ат­ро» (ки­но, дра­ма, му­зы­ка) и др.

Один из цен­тров итальянской музыкальной куль­ту­ры Сред­не­ве­ко­вья, в XIII веке при ка­фед­раль­ном со­бо­ре от­кры­та пев­че­ская шко­ла. Здесь жи­ли круп­ные учё­ные-му­зы­кан­ты Ан­то­нио да Тем­по (1-я половина XIV века), Мар­кет­то Па­ду­ан­ский, Про­сдо­чи­мо де Бель­до­ман­ди (умер 1428 год), в даль­ней­шем - ком­по­зи­то­ры Й. Чи­ко­ниа и Дж. Тар­ти­ни, ис­сле­до­ва­тель му­зы­каль­ной аку­сти­киФ. А. Ва­лот­ти, ро­дил­ся изо­бре­та­тель фор­те­пиа­но Б. Кри­сто­фо­ри. Ка­мер­ный ор­кестр Па­дуи и Ве­не­то (1966 год). Государственная кон­сер­ва­то­рия имени Ч. Пол­ли­ни (1873 год) с кон­церт­ным за­лом «Ау­ди­то­рия Пол­ли­ни» (луч­ший кон­церт­ный зал Па­дуи).

Рег­бий­ный клуб «Пет­рар­ка Па­до­ва» - 12-крат­ный чем­пи­он стра­ны (1970-2011 годы); вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Пле­бис­ци­то» (9 тыс. мест). Фут­боль­ный клуб «Па­до­ва» при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Эу­га­нео» (свыше 32 тыс. мест). Со­стя­за­ния по бас­кет­бо­лу и во­лей­бо­лу про­хо­дят во Двор­це спор­та «Сан-Лац­ца­ро» (5 тыс. мест). На ип­по­дро­ме еже­год­но про­во­дят­ся ро­зы­гры­ши тра­диционных при­зов.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, основные сек­то­ра - тор­гов­ля, транс­порт и ло­ги­сти­ка, куль­ту­ра и об­ра­зо­ва­ние, ту­ри­стический биз­нес. Здесь про­хо­дит несколько ме­ж­ду­народных вы­ста­вок-яр­ма­рок, в том чис­ле т. н. Вы­став­ка Падуя (мно­го­от­рас­ле­вая яр­мар­ка промышленных то­ва­ров и ин­ве­сти­ций), «Expobici» (ве­ло­си­пе­ды и то­ва­ры для ве­ло­си­пед­но­го спор­та), «Flor­mart» (фло­ри­сти­ка и са­до­вод­ст­во), а так­же ряд те­ма­тических промышленных вы­ста­вок - «Ter­moi­drauli­ca Clima Ecoenergie» (ото­пи­тель­ные, вен­ти­ля­ци­он­ные, мо­ро­зиль­ные ус­та­нов­ки, стро­ительная тех­ни­ка; 1 раз в 2 го­да), «Expo Scuola» (бу­ма­га и кар­тон, по­ли­гра­фия, медицинская тех­ни­ка) и др.

Падуя - важ­ный транс­порт­но-ло­ги­стический узел и промышленный центр се­ве­ро-вос­то­ка Ита­лии. Цен­траль­ный железнодорожный во­кзал го­ро­да - один из круп­ней­ших в стра­не (около 20 млн. пас­са­жи­ров в год).

Иллюстрации:

Ба­зи­ли­ка Свя­то­го Ан­то­ния Па­ду­ан­ско­го (Иль-Сан­то).Около 1233 - около 1310. Архив БРЭ;

Вид пло­ща­ди Прато-дел­ла-Вал­ле. 1775 год. Ар­хи­тек­торД. Че­ра­то. Архив БРЭ;

Па­лац­цо дел­ла-Рад­жо­не. 1218 год (пе­ре­строе­но в 1306 году). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)