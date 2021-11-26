ПАДУЯ
ПАДУЯ - город на северо-востоке Италии, область Венето, административный центр провинции Падуя.
Население 212,2 тысяч человек (2013 год). Расположен на Венецианской низменности, в междуречье Бренты и Баккильоне, в 20 км к западу от Венецианской лагуны. Узел автомобильных дорог. Высокоскоростные железнодорожные линии связывают Падую с Вероной, Миланом и Турином (на западе), Болоньей, Флоренцией и Римом (на юге), Венецией (на востоке). Судоходный канал соединяет Падую с рекой Брента (впадает в Адриатическое море). Аэропорт Падуя - «Джино Аллегри» (в основном бизнес- и медицинская авиация). Междунарожные авиаперевозки обслуживают аэропорты Венеции, Тревизо, Вероны, Болоньи и Милана. Трамвай на шинах (особый вид городского транспорта, в Европе действует только в Падуе и французском городе Клермон-Ферран).
Первые поселения венетов на месте современой Падуи появились около XI-X веков до н. э. Древнейшие сведения о Патавии (Patavium) в письменных источниках (Тит Ливий) относятся к событиям IV века. Выступила на стороне римлян в борьбе с кельтами (IV век) и во время 2-й Пунической войны (смотрите Пунические войны). Со 183 года в составе провинции Цизальпинская Галлия. В 89 году получила право латинского гражданства, в 49 году до н. э. - статус муниципия, став важным центром торговли и ремесла. С середины III века н. э. центр епископства (согласно легенде, первым епископом был последователь апостола Петра святой Просдоцим). В 408 году разрушена вестготами во главе с Аларихом I, в 452 году - гуннами.
С конца V века в Остготском королевстве. Во время войн Византии с остготами (530-550-е годы) в 540 году захвачена византийской армией, вскоре отвоёвана Тотилой. В 568 году вновь захвачена Византией, однако в начале 570-х годов была завоёвана лангобардами. В 602 году в результате восстания против них почти полностью разрушена. После присоединения к Франкскому государству (774 год) вошла в состав Фриульской марки. С конца IX века неоднократно подвергалась набегам венгров. В 1089 году император Генрих IV Салий передал власть в Падуе епископу. Во время борьбы с Фридрихом I Барбароссой в 1164 году вступила в Веронский союз, в 1167 году - в Ломбардскую лигу. В начале XII века получила статус коммуны; соперничество гвельфов и гибеллинов (в т. ч. противостояние знатных семей д’Эсте, да Романо и Кампосампьеро) привело к учреждению в Падуе должности подестa. Участвовала в возобновлении Ломбардской лиги во время походов Фридриха II Штауфена в Северную Италию. В 1237 году власть в Падуе захватил сторонник последнего Эццелино да Романо (1194-1259 годы), подвергший репрессиям противников императора. В 1259 году в результате крестового похода, организованного папой Римским Александром IV (1254-1261 годы), Эццелино да Романо изгнан из города.
В XIII-XV веках важный центр ремесла (производство шерстяных тканей и др.) и торговли, место проведения ежегодной ярмарки (имела общеитальянское значение); культурный центр. За 100 лет (начало XII - начало XIII веков) численность населения выросла с 15 до 35 тысяч человек. В XIII веке успешная борьба пополановс патрициатом привела к появлению должности капитана народа. В 1318 году непримиримые социальные и межклановые противоречия способствовали установлению синьории рода Каррара [временно оттеснялся от власти родами делла Скала (1328-1337 годы) и Висконти (1388-1390 годы)]. При Каррара, оказывавших покровительство художникам, поэтам и учёным, Падуя стала одним из центров культуры Возрождения.
С 1405 года под властью Венецианской республики. В ходе Итальянских войн в сентябре 1509 года выдержала осаду войск Камбрейской лиги. В XVI веке город значительно укреплён венецианцами. В результате Итальянского похода Наполеона Бонапарта 28.04.1797 года оккупирована французами. По Кампоформийскому миру 1797 года вместе со всеми владениями Венецианской республики Падуя присоединена к Австрийской империи, по Пресбургскому миру 1805 года - к Итальянскому королевству. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов отошла к Ломбардо-Венецианскому королевству в составе Австрийской империи.
В середине XIX века наблюдался экономический подъём, в 1842 году Падуя связана железной дорогой с Венецией. В феврале 1848 года в ней произошли крупные антиавстрийские выступления (смотрите Революция 1848 года в Италии). В результате австро-прусской войны 1866 года отошла к объединённому Итальянскому королевству. Во время Первой мировой войны в Падуе располагалась ставка главнокомандующего итальянской армией; в Вилла-Джусти близ Падуи 03.11.1918 года заключено перемирие между Италией и Австро-Венгрией. Война способствовала быстрому развитию тяжёлой промышленности, особенно отраслей, ориентированных на производство военного снаряжения. Во время Второй мировой войны в составе (с 1943 года) Итальянской социальной республики (смотрите «Республика Сало»); один из центров Движения Сопротивления в Италии. Сильно пострадала в результате американской бомбардировки 11.03.1944 года. Освобождена 28.04.1945 года в ходе Апрельского восстания 1945 года. В послевоенный период один из динамично развивающихся городов. В 1930-1970-х годах численность населения выросла почти в 2 раза (свыше 234 тысяч человек в 1980 году).
Старейший археологический памятник Падуи - остатки древнеримского амфитеатра (70-60 годы до н. э.), на месте которого построена Капелла дель-Арена (или Капелла дельи-Скровеньи, 1303 год), расписанная Джотто. Рядом расположена церковь Эремитани (1276 год, восстановлена после бомбардировки 1944 года; в алтарной капелле - росписи Гуариенто, 1361-1365 годы; в капелле Оветари реконструированы фрагменты росписей А. Мантеньи и Ансуино да Форли). Дворы монастыря Эремитани являются частью Городских музеев. От городских стен (строились с конца XII века) сохранились въездные ворота Альтинате (1286 год) и мост Понте-Молино (XIV век). Под властью Венецианской республики в Падуе возведены новые стены (1517-1540 годы, архитекторы М. Санмикели, Дж. М. Фальконетто и др.) - пример оборонительной архитектуры эпохи Возрождения. Собор Санта-Мария-Ассунта (основан в IV веке, перестраивался в 1522-1754 годах в формах маньеризма и барокко), баптистерий Сан-Джованни (начал строиться в XII веке, освящён в 1281 году, мавзолей династии Каррара, росписи Джусто ди Менабуои, 1375-1376 годы).
Крупнейший центр паломничества в Италии - базилика Святого Антония Падуанского (т. н. Иль-Санто) на месте церкви Санта-Мария-Матер-Домини, в которой был погребён святой. Возведена из кирпича около 1233 - около 1310 годов, перестраивалась в XV веке (после пожара 1394 года). В архитектуре базилики купольное многоглавие (8 куполов), восходящее к венецианскому Святого Марка собору, соединяется с романскими и готическими чертами (хор с обходом и 9 расходящимися капеллами). В интерьере - бронзовые Распятие и алтарь Святого Антония Падуанского (оба 1443-1453 годы, скульптор Донателло); Капелла Сантиссима (Капелла делла-Томба, 1550; год цикл рельефов на тему жития святого Антония, скульпторы Я. Сансовино, А. и Т. Ломбардо и др. мастера XVI века; стукковая декорация потолка Фальконетто); капелла Сан-Джакомо (Сан-Феличе, 1372 год, росписи художников-«джоттесков» Альтикьеро да Дзевио и Я. Аванцо); центральная капелла хора (купольная) дель-Тезоро (архитектор Ф. Пароди, 1694 год, стукковый декор в стиле рококо). В базилике также памятник Антонио Росселли (1464-1467 годы) и надгробная плита Я. Павини (1476 год, обе работы - П. Ломбардо); вдоль стен нефа статуи выдающихся личностей (скульпторы М. Санмикели, А. Виттории и др.); алтарный образ «Св. Агата» Дж. Б. Тьеполо (1736 год).
Рядом с базиликой - ораторий Сан-Джорджо (1377-1384 годы, росписи Альтикьеро да Дзевио), Скуола-дель-Санто (1427 год, достраивалась в 1504 году, в Зале Приорале цикл росписей, несколько сцен написаны Тицианом в 1510-1511 годах). На площади Пьяцца дель-Санто - конный памятник кондотьеру Гаттамелате (1447-1453 годы, скульптор Донателло). Др. памятники средневековой архитектуры - Палаццо делла-Раджоне (1218 год, перестроено в 1306 году, фрески на астрологические сюжеты, между 1425-1440 годами), Палаццо дель-Подеста (ныне Палаццо Муничипале, 1539 год, включило в себя остатки средневекового Палаццо дель-Консильо и Палаццо дельи-Анциани; оба закончены в 1285 году).
В формах палладианства построены Палаццо дель-Бо (1546-1589 годы, архитектор А. Морони; ныне здание университета), Палаццо дель-Капитано (1599-1605 годы, включило в себя Палаццо Каррара, XIV век), Лоджия Корнаро и Одео (обе постройки - 1524 год, архитектор Дж. М. Фальконетто). На территории, ранее принадлежавшей аббатству Санта-Джустина (основано в VI веке, церковь перестроена около 1600 года), - эллиптическая в плане площадь Прато-делла-Валле (1775 год, архитектор Д. Черато), одна из крупнейших в Европе площадей классицизма; она окружена каналом, обе стороны которого украшены статуями знаменитых людей (1775-1883 годы).
В неогреческом стиле (включая интерьеры) построено кафе Педрокки (1826-1842 годы, архитектор Дж. Джаппелли), в стиленеоготики - примыкающая к нему пристройка (1837-1839 годы; в ней - музей Рисорджименто и современной истории). В 1872 году разработан план градостроительного развития города, предусматривавший улучшение и расширение сети улиц в историческом центре. К. Бойто спроектировал Палаццо делле-Дебите (1873 год) и Центральное здание Городского музея (1879 год). В Палаццо Цуккерман (в стиле неоклассицизма, проект 1912-1914 годах, архитектор Ф. Арозио) - музеи прикладных искусств и Боттачин. Мемориал «Память и Свет» (2004-2005 годы, архитектор Д. Либескинд), посвящённый жертвам террористических актов в Нью-Йорке 11.09.2001 года.
Среди научных учреждений - научно-исследовательские институты Национального исследовательского совета Италии, в т. ч. Институт по энергетике и межфазным явлениям (2000 год), Институт биомедицинской механики (2001 год), Институт неорганической химии и поверхностей (2001 год), Институт ионизированного газа (2001 год), ряд филиалов исследовательских институтов.
Вузы: Падуанский университет (основан в 1222 году; один из старейших в Европе); в его составе - библиотека (1629 год), ботанический сад (один из старейших в мире, создан в 1545 году для выращивания «лечебных трав» для медицинского факультета, включён в список Всемирного наследия), анатомический театр (открыт в 1594 году; первый в Европе), астрономическая обсерватория (1767 год), 10 музеев (ботанический; зоологический; археологический; наук и искусств; астрономических инструментов; антропологии; геологии и палеонтологии; истории физики; минералогии; механики «Энрико Бернарди»); Институт Данте Алигьери (1933 год; подготовка переводчиков).
Папская библиотека «Антониана» (1240 год), Городская библиотека (1839 год). Комплекс Городских музеев [1825 год; в его составе - Археологический музей (1825 год), Музей средневекового и современного искусства, антикварная библиотека]; музеи: Боттачин (1865 год; нумизматические и археологические коллекции, предметы искусства эпохи Возрождения, а также коллекция Каподилиста - живопись XV-XVIII веков), Рисорджименто и современной истории (1891 год), Святого Антония (1895 год; произведения искусства из базилики и монастыря Святого Антония), морской (1922 год), насекомых (1992 год), предшественников кино (1998 год; частная коллекция М. Дзотти в Палаццо Анжели, XV век), епископата (2000 год).
Театры: «Театро комунале Верди» (1751 год; современное здание - 1884 год; драма), «Пикколо театро» (кино, драма, музыка) и др.
Один из центров итальянской музыкальной культуры Средневековья, в XIII веке при кафедральном соборе открыта певческая школа. Здесь жили крупные учёные-музыканты Антонио да Темпо (1-я половина XIV века), Маркетто Падуанский, Просдочимо де Бельдоманди (умер 1428 год), в дальнейшем - композиторы Й. Чикониа и Дж. Тартини, исследователь музыкальной акустикиФ. А. Валотти, родился изобретатель фортепиано Б. Кристофори. Камерный оркестр Падуи и Венето (1966 год). Государственная консерватория имени Ч. Поллини (1873 год) с концертным залом «Аудитория Поллини» (лучший концертный зал Падуи).
Регбийный клуб «Петрарка Падова» - 12-кратный чемпион страны (1970-2011 годы); выступает на стадионе «Плебисцито» (9 тыс. мест). Футбольный клуб «Падова» принимает соперников на стадионе «Эуганео» (свыше 32 тыс. мест). Состязания по баскетболу и волейболу проходят во Дворце спорта «Сан-Лаццаро» (5 тыс. мест). На ипподроме ежегодно проводятся розыгрыши традиционных призов.
Основа городской экономики - сфера услуг, основные сектора - торговля, транспорт и логистика, культура и образование, туристический бизнес. Здесь проходит несколько международных выставок-ярмарок, в том числе т. н. Выставка Падуя (многоотраслевая ярмарка промышленных товаров и инвестиций), «Expobici» (велосипеды и товары для велосипедного спорта), «Flormart» (флористика и садоводство), а также ряд тематических промышленных выставок - «Termoidraulica Clima Ecoenergie» (отопительные, вентиляционные, морозильные установки, строительная техника; 1 раз в 2 года), «Expo Scuola» (бумага и картон, полиграфия, медицинская техника) и др.
Падуя - важный транспортно-логистический узел и промышленный центр северо-востока Италии. Центральный железнодорожный вокзал города - один из крупнейших в стране (около 20 млн. пассажиров в год).
Иллюстрации:
Базилика Святого Антония Падуанского (Иль-Санто).Около 1233 - около 1310. Архив БРЭ;
Вид площади Прато-делла-Валле. 1775 год. АрхитекторД. Черато. Архив БРЭ;
Палаццо делла-Раджоне. 1218 год (перестроено в 1306 году). Архив БРЭ.