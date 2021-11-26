ОПАХИВАНИЕ
ОПАХИВАНИЕ - ритуальное.
Обряд проведения плугом борозды вокруг поселения (реже - усадьбы, поля и тому подобных). Был известен у древних греков, римлян (отражён в легенде об Опахивании Ромулом границ будущего Рима), кельтов, германцев, славян, народов Восточной Европы, Кавказа и других.
Опахивание проводилось для магической защиты (смотри Оберег) опахиваемого пространства, создания вокруг него символической ограды или для изгнания опасности за его пределы, а также для предохранения людей и скота от моровой болезни, стихийных бедствий, нечистой силы, построек от пожара, посевов от засухи, града и тому подобного. Устраивалось во время эпидемий и других бедствий либо приурочивалось к определённой календарной дате (Страстной субботе, весеннему Юрьеву дню, Иванову дню, Петрову дню, окончанию жатвы и тому подобным). Опахивание происходило ночью, реже - на рассвете. Совершали Опахивание обычно женщины в состоянии ритуальной чистоты - девушки, вдовы (часто раздетые донага или одетые в белые рубахи, с распущенными волосами и тому подобным), иногда - солдатки, беременные женщины, совместно старики и старухи, братья-близнецы, молодые мужчины и другие. В плуг впрягались тягловые животные, иногда - люди (восточные и западные славяне; у восточных славян число участников обряда обычно должно было быть кратно трём или двум). Часто для Опахивания использовали новый (или сделанный за одну ночь) плуг, волов-близнецов или впервые впряжённых волов и тому подобное.
Проводимая Опахиванием борозда должна была быть замкнутой. Опахивание происходило втайне от жителей села (либо они должны были сидеть по домам с запертыми окнами и воротами). Если Опахивание проводилось с охранительной целью, оно совершалось в глубокой тишине или с чтением молитв; если же оно имело целью изгнание уже имевшейся болезни, его сопровождали шумом, криками, громкими песнями и тому подобгым; попадавшихся по пути процессии животных умерщвляли. По окончании Опахивания вола иногда убивали и закапывали. Магический эффект Опахивания усиливается представлением о вспаханной, т. е. окультуренной, земле как обереге.