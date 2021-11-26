АВЕНТИН (лат. Collis Aventinus)

Самый южный из холмов Рима, расположен к юго-западу от Палатина .

Авентин был отделен от других холмов долиной реки Мурсии. Холм реально состоял из двух, но еще в республиканское время его стали считать единым целым. Название «Авентин» связано, по одной версии, с неким царем; Сервий упоминает двух царей с таким именем, похороненных на Авентине – италийского и альбанского. Другая версия утверждает, что оно произошло от aves (птицы) и связано с авгуриями при основании Рима. Авентин занимал видное место в римской мифологии: согласно «Энеиде» Вергилия, там жил чудовищный Как, убитый Гераклом за кражу коров Гериона, в легенде об основании города при авгуриях Ромул устанавливает свою палатку на Палатине, а Рем – на Авентине (ранний вариант легенды, который приводит Энний, утверждает, что Ромул находился на другой вершине Авентина). Авентин не был включен в священную римскую границу – померий. Тит Ливий сообщает, что четвертый римский царь Анк Марций, разгромив латинов из Политория, переселил их на Авентин. При постройке так называемой стены Сервия Туллия часть холма оказалась внутри ее, а часть – снаружи. Скорее всего, Авентин был общественной землей (ager publicus), которая со временем стала переходить в собственность знатных плебейских родов. Авентин считался оплотом плебеев, там располагался храм Авентинской триады, богов-покровителей плебеев – Цереры, Либера и Либеры. Храм возвышался над Большим Цирком и храмом Весты, он был архивом решений плебейских магистратов, которые располагались там же, и сената. В 121 г. до н.э. на Авентине был осажден Гай Гракх. При империи Авентин облюбовала римская элита и он превратился в очень респектабельный район. К югу от Авентина располагается Тестаччо – холм в 36 метров, состоящий из осколков керамики, по преимуществу амфор.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев