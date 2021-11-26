СПОРАДЫ (др.-греч. Σποράδες)
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Острова в Эгейском море.
Спорады делятся на два архипелага – Северные и Южные Спорады. Северные располагаются вдоль восточного побережья Балканской Греции, севернее Эвбеи. Самые крупные из них – Скирос, Скиатос и Скопелос, площадь остальных не превышает 25 кв. км. Большее значение в истории сыграли Южные Спорады, находящиеся в юго-восточной части Эгейского моря, вдоль юго-западного побережья Малой Азии. Второе название этого архипелага – Додеканес (Δωδεκάνησος), Двенадцать островов (хотя их намного больше). Наиболее известны Кос, Родос, Патмос.
Во II тыс. до н.э. Южные Спорады были под влиянием Крита. После падения минойской цивилизации они контролировались микенскими греками вплоть до дорийского вторжения ок. 1100 г. до н.э.; с этого времени они независимы. К началу архаического периода лидирующее положение среди островов занимали Родос и Кос. В VI в. до н.э. дорийцы основали на Родосе города Линд, Камир и Ялис, которые вместе с островом Кос и материковыми Книдом и Галикарнасом составляли дорийское Шестиградье (Ἑξάπολις). После восстания малоазийских полисов острова захватили персы, после 478 г. до н.э. они вошли в Делийскую амфиктионию.
V в. – время процветания островов: три города на Родосе объединились в одно государство и создали новый полис – Родос, на Косе Гиппократ основал ведущую медицинскую школу. В IV в. острова ненадолго подпали под власть сначала карийского царя Мавсола (357 г. до н.э.), затем персов (340 г. до н.э.), затем оказались в орбите влияния эллинистических правителей. Центром архипелага стал Родос, заключивший союз с египетскими Птолемеями. Он превратился в крупной морской, торговый и культурный центр, символ его могущества – знаменитый маяк.
В 164 г. до н.э. Родос подписал союзный договор с Римом и вскоре стал центром образования римской аристократии. В 42 г. до н.э. Родос разграбил Кассий, позже Спорады вошли в состав Римской империи и были присоединены к Криту.
На островах рано появляется христианство: их дважды посетил апостол Павел, а на Патмосе апостол Иоанн написал «Откровение».
Автор статьи: А.Д. Пантелеев