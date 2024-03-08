РОДОС

Рóдос ( древнегреч. Ρόδος) — крупнейший остров архипелага Додеканес в южной части Эгейского моря. Согласно мифологической традиции, остров получил свое названии по имени нимфы Роды, возлюбленной бога Гелиоса. Р. обитаем с неолита; в эпоху бронзы на острове существовали поселения минойцев и микенских греков. На рубеже II–I тысячелетий до н. э. на Р. утвердились дорийцы, они основали города Линд, Камир и Ялис, которые в VIII в. до н. э. вошли в состав дорийского «шестиградья». В архаический период города Р. были крупными торгово-ремесленными центрами, принявшими участие в Великой греческой колонизации и основании греческого святилища в Навкратисе. В 490 до н. э. Р. попал под власть Персии, после освобождения в 478 до н. э. стал членом Делосского союза, затем и Афинской архэ. В 408 до н. э. была основана новая столица государства — г. Родос, построен по системе Гипподама . Период эллинизма стал временем высшего расцвета Р.: он превратился в один из главных политических, экономических и культурных центров эллинистического мира и мощную морскую державу. Позже Р. был частью владений Византийской империи, государств крестоносцев и Османской империи. В XX в. остров принадлежал Италии, находился под британским протекторатом и в 1948 был передан Греции.

Лит.: Колобова К. М. Из истории раннегреческого общества (о. Родос IX–VII вв. до н. э.). Л., 1951; Berthold R. M. Rhodes in the Hellenistic Age. Ithaka–London, 1984. Е. И. Соломатина .