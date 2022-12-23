МИНОЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Минойская цивилизация (критская цивилизация) — древнейшая цивилизация Европы, созданная догреческим населением о. Крит. Представляет собой первый этап целостной крито-микенской цивилизации и является важным звеном в цепи взаимосвязанных дворцово-храмовых цивилизаций Вост. Средиземноморья и Передней Азии. Термин «М. ц.» был введен в науку британским археологом А. Эвансом. Название цивилизация получила по имени легендарного правителя Кносса — Миноса, сына Зевса, которому мифологическая традиция приписывает учреждение критского государственного устройства и утверждение морского могущества (талассократии). Вопрос об историчности Миноса, а также о том, было ли его имя личным именем или титулом, остается открытым. От его имени образованы и другие термины, такие как «минойцы» — условное обозначение древнейшего догреческого населения Крита, «минойский язык» — язык этого населения, «миноистика» — комплексная научная дисциплина, изучающая историю, язык, материальную и духовную культуру обитателей догреческого Крита. Основываясь на развитии форм и декоративных стилей кносской керамики, А. Эванс разработал относительную хронологию М. ц., поделив историю Крита II тысячелетия до н. э. на два главных периода: среднеминойский и позднеминойский. Позднее была предложена хронологическая шкала, учитывавшая эволюцию архитектурных комплексов, названных дворцами, в соответствии с которой были выделены следующие периоды: период «старых дворцов» (ок. 2000 — ок. 1700/1650 до н. э.), становление дворцовой цивилизации; период «новых дворцов» (ок. 1700/1650 — 1450/1380 до н. э.), расцвет дворцовой цивилизации; финальный период (1450/1380—1200 до н. э.), упадок и отмирание дворцовой цивилизации. Абсолютные даты в рамках этих систем варь­ируются и постоянно уточняются в ходе изучения нового археологического материала.

Из всех древнейших культур Эгейского мира, существовавших в III тысячелетии до н. э., лишь минойская культура Крита смогла перейти на уровень дворцовой цивилизации. Этот уникальный феномен объясняется необычным стечением географических и исторических обстоятельств. Располагаясь на перекрестке древних морских путей, Крит испытал влияние разнородных культур, но особенно важную роль в формировании М. ц. сыграли цивилизации древнего Ближнего Востока и культура Кикладских ­о-вов. При этом географическая обособленность Крита, расположенного на некотором удалении от крупных ближневосточных держав, способствовала стабильности демографической ситуации, что в свою очередь позволило зародившейся цивилизации впитать в себя многие культурные традиции эпохи неолита. На рубеже III—II тысячелетий до н. э. на Крите возникают первые в Европе государства (в Кноссе, Фесте, Маллии, Като Закро) в форме дворцовых царств. Чаще всего их сближают с дворцово-храмовыми государствами Передней Азии, такими как Эбла, Угарит, Мари, Аррапха и др. Основным видовым признаком и главным структурообразующим элементом этих царств стал так называемый дворец. Появление дворцов предположительно было вызвано потребностью в аккумуляции продовольствия и дефицитного ремесленного сырья (металла) с целью дальнейшего перераспределения и использования. Дворец, будучи монументальным архитектурным комплексом, со­вмещал различные функции: святилища, государственной житницы, торгово-ремесленных предприятий, резиденции царя. Одновременно с дворцом появились структуры, обеспечивавшие их функционирование: надсмотрщики, фискальные агенты, архивы, обслуживающий их штат писцов. Необходимость ведения регулярной отчетности стимулировала появление письменности: на Крите с XIX в. до н. э. существовало слоговое письмо А (не расшифрованное до сих пор), развившееся из более раннего иероглифического письма. В результате раскопок дворцов были обнаружены многочисленные оттиски печатей и таблички с надписями, сделанными линейным письмом А. Такого рода находки свидетельствуют о роли дворца в организации управления, общественного производства и контроле над циркуляцией материальных ресурсов. Источником поступавших в кладовые дворца материальных ценностей были, вероятно, натуральные и трудовые повинности, которыми облагалось население, жившее в сельской округе. О начальном этапе становления дворцовой цивилизации на Крите известно не много, так как от «старых дворцов» мало что сохранилось. Одним из исключений стали предметы минойского искусства — вазы стиля Камарес — свидетельство художественного ремесла минойцев этого периода. Грандиозная сейсмическая катастрофа (около 1700/1650 до н. э.) на о. Фера, уничтожившая «старые дворцы» и многочисленные поселения на Крите, положила начало периоду «новых дворцов». Длительность хронологической паузы между разрушением «старых дворцов» и возведением на их месте новых для каждого конкретного случая пока точно не установлена. Мобилизация всех сил и ресурсов для восстановительных работ способствовала дальнейшему расцвету М. ц.

Предположительно около середины XVI в. до н. э. были отстроены дворцы Кносса, Маллии, Като Закро и Феста. При этом дворец в Кноссе был самым грандиозным и послужил моделью для остальных дворцов. Главным элементом архитектурной планировки дворца был центральный двор, к которому примыкало множество разного рода помещений: парадных, жилых и хозяйственных. При всей значимости административных и хозяйственных функций дворца все-таки основной была сакральная, так как религия была тем консолидирующий началом, которое обеспечивало нормальную жизнь всего социума. На центральном дворе, вероятно, и происходили самые важные ритуалы культа великой богини, а также тавромахия.

О роли Кносса — был ли он столицей централизованного Критского государства или одним, хотя и самым крупным, из одновременно существовавших дворцовых царств, а также о форме власти: теократическая монархия или олигархия — у исследователей по-прежнему нет единого мнения. Период расцвета М. ц. отразился в цикле греческих мифов о Миносе, лабиринте, Минотавре, дошедших в передаче греческих авторов.

Относительная недолговечность М. ц. объясняется сочетанием таких противоположных черт, как динамизм развития, готовность к контактам с другими культурами и глубокая архаичность общества, проявившаяся в устойчивости обычая массовых захоронений, в преобладании конгломератной застройки поселений и «матриархальной» окрашенности общественной жизни Крита. Период расцвета М. ц. длился около 200 лет и завершился вторжением ахейцев, разрушивших дворцы и крупные поселения, исключением стал Кносс, где и воцарились пришельцы.

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