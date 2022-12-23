МИКЕНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Микенская (ахейская) цивилизация — древняя цивилизация Европы эпохи поздней бронзы, созданная греками на юге Балканского п-ова; представляет собой второй этап целостной крито-микенской цивилизации. Первооткрывателем ее стал Г. Шлиман , с 1876 проводивший раскопки в Микенах, Тиринфе и Орхомене. Обнаруженная цивилизация получила название по имени крупнейшего центра — Микены, расположенного в области Арголида (Пелопоннес). По нему была названа и комплексная научная дисциплина — микенология (возникла в 1953 вслед за дешифровкой линейного письма Б), изу­чающая микенский язык, историю, материальную и духовную культуру обитателей микенского мира.

Складывание М. ц. связано с миграцией греческих племен (прежде всего, ахейцев) с севера на Балканский п-ов и ассимиляцией местного догреческого населения, достигшего к концу III тысячелетия до н. э. значительных успехов в развитии. На сегодня наиболее вероятной датой миграции считается 2100 до н. э. (начало раннеэлладского/РЭ III периода). В результате появления (вторжения или инфильтрации) нового этнического массива многие процветающие поселения автохтонных жителей эпохи ранней бронзы прекратили свое существование. Наступил длительный период застоя; археологические данные свидетельствуют о крайней примитивности материальной культуры Греции среднеэлладского периода/СЭ. С середины XVII в. до н. э. ситуация меняется. Греция выходит из состояния изоляции от внешнего мира, происходит экономический и культурный подъем, начинают складываться государственные образования в форме дворцовых царств. Дворец, будучи основным видовым признаком и главным структурообразующим элементом этих царств, совмещал различные функции: святилища, резиденции царя, государственной житницы, торгово-ремесленных предприятий, архива. Одновременно с дворцом складывается разветвленный бюрократический аппарат (наместники округов, чиновники разного уровня, надсмотрщики, фискальные агенты, писцы и т. п.), обеспечивавший функционирование дворцового хозяйства. Основу благосостояния дворцов составляли различные подати и повинности, которые несли крестьяне и ремесленники. В дворцовом хозяйстве использовался труд рабов, особенно женщин и детей.

В материковой Греции первые дворцы засвидетельствованы с конца XV — середины XIV в. до н. э., они значительно отличались от критских: центральным помещением в микенских дворцах был мегарон, а сами они располагались на возвышенностях и были окружены мощными оборонительными стенами. В соответствии с существующей классификацией микенских поселений к дворцовым центрам относят Микены, Тиринф, Пилос, Фивы, Кносс и Кидония (в современной Хании), так как в них существование административной структуры подтверждено наличием архивов, содержащих таблички линейного письма Б. Отдельную категорию составляют поселения с укрепленными цитаделями или имеющие комплексные здания дворцового типа, но от которых практически ничего не сохранилось. И хотя в них пока не обнаружено явных следов существования архивов, тем не менее, они также считаются дворцовыми центрами: Мидея, Аргос, Асина, Менелайон, Пеллана, Тейхос Димайон, Элевсин, Орхомен, Гла, Евтресис, Криса, Димини (Иолк), акрополь Афин. На территории Греции также существовали области, в которых не найдено дворцовых центров, например Ахайя и Коринфия. Во главе каждого государства стоял независимый царь, носивший титул «ванака» (гомеровский «анакт»), засвидетельствованный надписями на табличках из Пилоса, Кносса, Фив. Однако личных имен микенский царей пока не было прочитано, за исключением, возможно, имени царя Пилоса — Эхелаон. Следующим за царем в социальной иерархии шел лавагет. Хотя долгое время лавагает считался предводителем войска, тем не менее, точно определить его функции довольно трудно, так как они пересекаются с царскими: оба имели земельные наделы теменосы (у лавагета в три раза меньше), оба были задействованы в религиозных и военных сферах.

На начальном этапе развития микенская цивилизация испытала влияние более продвинутой минойской цивилизации Крита, позаимствовав у нее многие элементы культуры: письменность, фресковую живопись, религиозные культы и т. п. Наи­высший расцвет Ахейской Греции приходится на XV—XIV вв. до н. э., в это время появляются упоминания об ахейских царях как о равных по статусу правителях в египетских и хеттских документах. М. ц. охватывала бoльшую часть материковой Греции и многие острова Эгейского моря, некоторые поселения на побережье Малой Азии, а также Крит. Археологические находки свидетельствуют об интенсивных торговых связях микенских царств. Широкое распространение микенской керамики породило в свое время гипотезу о масштабной ахейской колонизации. Однако ныне признано, что зона микенских поселений разного типа в юго-восточной Эгеиде была небольшой и включала острова между Родосом на юге и Самосом на севере, а также южную часть западного побережья Малой Азии между Галикарнасом на юге и Милетом на севере. На анатолийском же побережье безо­говорочно микенской колонией на данный момент признается только Милет и отчасти Иасос и Мюзгеби.

На вопрос, что представляла собой Ахейская Греция — единое государство (каким она вырисовывается по хеттским и египетским документам) или конгломерат разных по силе и величине независимых царств (на основании археологических данных) — нет единого ответа. Наиболее могущественным было ахейское царство со столицей в Микенах. В зарождающихся легендах и эпосе нашли отражение претензии микенских династов из дома Атридов на гегемонию в Ахейской Греции. Ярким примером этого стал общегреческий военный поход на Трою (город у входа в Геллеспонт) под предводительством царя Микен Агамемнона, запечатленный в сказаниях.

Около 1200—1100 до н. э. микенская цивилизация приходит в упадок: погибли многие царства, были утрачены государственность и письменность, многие производственные навыки. Наступил период регресса в истории Греции, получивший название «темных веков». Теория о вторжении дорийцев во главе с Гераклидами как причине гибели микенских дворцовых центров — одна из нескольких, предложенных исследователями для объяснения падения М. ц. Наряду с ней в качестве причин назывались и такие, как: природные катаклизмы, приведшее к засухе, неурожаю и голоду; разрыв торговых связей; внутренние конфликты, крах политической, социальной и экономической систем; развитие военного дела (изменение тактики и вооружения), и наконец, передвижение так называемых народов моря . Однако до сих пор среди исследователей нет общего согласия в этом вопросе; в каждом конкретном случае несколько факторов одновременно сыграли свою роль. Так как переход от бронзового к железному веку характеризовался катастрофическими изменениями в общественном укладе, в литературе он получил название системного коллапса бронзового века.

Лит. : Dickinson O. T. P. K . The Origins of Mycenaean Civilization. Goteborg, 1977; Castleden R. Mecenaeans. London, 2005; Hope Simpson R., ­Hagel D. K . Mycenaean Fortifications, Highways, Dams and Canals (SIMA 133). Savedalen, 2006; Rethinking Mycenaean Palaces II, Revised and Expanded Second Edition / Eds. M. Galaty, W. A. Parkinson. Los Angeles, 2007; Burns B. E . Mycenaean Greece, Mediterranean Commerce, and the Formation of Identity. Cambridge, 2010. Е. И. Соломатина.