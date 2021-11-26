МЕГАРОН
МЕГАРОН - древний тип постройки в Восточном Средиземноморье.
Прямоугольное в плане вытянутое здание с антами и 1-2 столбами перед входом (прообраз портика). Имел очаг в центре и дымовое отверстие в кровле. При значительных размерах внутреннее помещение делилось столбами на 2-3 нефа.
Мегарон сложился как жилая постройка в неолите - бронзовом веке (V-II-е тысячелетие до н. э.) на Балканах (Димини), островах Эгейского моря и в Малой Азии (Бейджесултан, Троя). Многочисленны мегароны эгейской культуры, в т. ч. входившие в комплексы дворцов Кносса, Малии, Пилоса, акрополя Тиринфа и др. К типу мегарон (но без очага) относился храм в Элевсине. Мегарон оказал решающее влияние на развитие античной храмовой архитектуры.