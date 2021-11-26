МАЛЛИЯ

МАЛЛИЯ, МАЛИЯ - ар­хео­ло­гический ком­плекс на северо-восточном бе­ре­гу острова Крит, к вос­то­ку от современного се­ле­ния-ку­рор­та Ма­лия (Греция).

Рас­коп­ки с 1915 года (И. Хад­зи­да­кис), основные - Французской ар­хео­ло­гической шко­лы в Афи­нах (с 1921 года; Ф. Ша­пу­тье и П. Де­марнь, А. ван Эф­фан­тер, М. Пур­са и другие).

По­се­ле­ние с позд­не­го не­оли­та . Наи­бо­лее из­вест­ны ос­тат­ки го­ро­да ми­ной­ской куль­ту­ры, сфор­ми­ро­вав­ше­го­ся в конце III-го - начале II-го тысячелетия до нашей эры, к началу среднеми­ной­ско­го пе­рио­да.

С на­чаль­ным пе­рио­дом го­ро­да свя­за­на «аго­ра» - пря­мо­уголь­ная пло­щадь (около 30×40 м) с ка­мен­ной ог­ра­дой, ос­но­ва­ние ко­то­рой об­ли­цо­ва­но ор­то­ста­та­ми из бе­ло­го из­вест­ня­ка, и во­ро­та­ми, в том числе на ули­цу, ве­ду­щую на се­вер, в сто­ро­ну мо­ря (к нек­ро­по­лям Маллии). У юго-западного уг­ла «аго­ры» - «ги­по­стиль­ная крип­та»: со­ору­же­ние, от ко­то­ро­го со­хра­ни­лись 5 под­валь­ных ан­фи­лад­ных по­ме­ще­ний с ко­лон­на­ми, ош­ту­ка­ту­рен­ны­ми сте­на­ми, ле­ст­ни­ца­ми у вхо­да и вы­хо­да, в 1-м и 5-м за­лах - ка­мен­ные ска­мьи (в 1-м - на­ход­ки мно­го­численных куб­ков и чаш). На западной сто­ро­не «аго­ры» - «изо­гну­тый пор­тик», с юга - ком­плекс «скла­дов», с вос­то­ка и се­ве­ра (че­рез ули­цу) - квар­таль­ная за­строй­ка. По пред­по­ло­же­нию А. ван Эф­фан­те­ра, ком­плекс «аго­ры» был ме­стом, где со­би­ра­лись со­вет ста­рей­шин и народное со­б­ра­ние.

В 150 м за­пад­нее рас­по­ла­гал­ся «Квар­тал М», близ­кий «аго­ре» по вре­ме­ни, с по­ме­ще­ния­ми, ори­ен­ти­ро­ван­ны­ми та­ким же об­ра­зом, со­еди­нён­ный с ней «Мор­ской ули­цей». Этот ком­плекс (со­хра­ни­лись под­ва­лы и час­тич­но 1-й этаж) вклю­чал куль­то­вый ан­самбль («люс­т­раль­ный» зал с бас­сей­ном для омо­ве­ний, свя­ти­ли­ще с ал­та­рём в цен­тре и другое), «пир­ше­ст­вен­ные» и «ри­ту­аль­ные» за­лы, скла­ды, мас­тер­ские (рез­чи­ка пе­ча­тей, гон­чар­ная, брон­зо­ли­тей­ная) и другие по­ме­ще­ния. Сре­ди на­хо­док - над­пи­си крит­ским пись­мом, пе­ча­ти и слеп­ки с них, ва­зы, рас­пи­сан­ные в сти­ле ка­ма­рес, брон­зо­вый кин­жал с ин­кру­сти­ро­ван­ной зо­ло­той ру­ко­ятью и другое.

К югу от «аго­ры» на­хо­дил­ся ина­че ори­ен­ти­ро­ван­ный позд­не­ми­ной­ский дво­рец (по­стро­ен около 1700 года до нашей эры) с мо­щё­ным центральным дво­ром, где был ал­тарь (пли­та с уг­луб­ле­ни­ем и над­пи­сью); с пор­ти­ка­ми, ле­ст­ни­ца­ми, мно­го­численными за­ла­ми, по­коя­ми, ко­ри­до­ра­ми, свя­ти­ли­щем, ван­ной ком­на­той, кла­до­вы­ми, мас­тер­ски­ми и другими по­ме­ще­ния­ми (8800 м2; один из круп­ней­ших на Кри­те это­го вре­ме­ни; по пла­ну бли­зок двор­цам Кнос­са и Фес­та). Сте­ны ря­да по­ме­ще­ний по­кры­ва­ла тём­но-крас­ная шту­ка­тур­ка, в не­ко­то­рых бы­ли ря­ды ко­лонн с пи­ля­ст­ра­ми. Сре­ди на­хо­док - ка­мен­ный ски­петр в фор­ме ле­о­пар­да (рисунок 1); брон­зо­вые ме­чи, в том числе вы­со­той в рост че­ло­ве­ка, с рель­еф­ны­ми ру­ко­ятя­ми и на­вер­шия­ми (од­но из них - из сло­но­вой кос­ти с зо­ло­той на­клад­кой, изо­бра­жаю­щей впи­сан­ную в круг фи­гуру ак­ро­ба­та) и другое. На­ли­чие здесь же двор­ца пред­ше­ст­вую­ще­го вре­ме­ни ги­по­те­тич­но.

В Маллии изу­ча­лись так­же сред­не- и позд­не­ми­ной­ские жи­лые квар­та­лы, в том числе бло­ки бо­га­тых по­стро­ек («го­род­ские вил­лы»). В Хри­со­ла­ко­се (на по­бе­ре­жье, около 0,5 км от цен­тра Маллии) на­хо­дил­ся бо­га­тей­ший из нек­ро­по­лей Маллии; он со­сто­ял из поч­ти стан­дарт­ных яче­ек, замк­ну­тых об­щей пря­мо­уголь­ной ог­ра­дой. Не­смот­ря на раз­граб­ле­ния, сре­ди на­хо­док мно­го зо­ло­тых из­де­лий (от­сю­да современное греческое название - «зо­ло­тая яма»), в том числе ук­ра­ше­ние в ви­де 2 ос (рисунок 2).

Го­род раз­ру­шен зем­ле­тря­се­ни­ем, син­хро­ни­зи­руе­мым с из­вер­же­ни­ем вул­ка­на на острове Сан­то­рин (около 1450 года до нашей эры). Позд­нее в Маллии су­ще­ст­во­вал не­боль­шой древнегреческий го­род, че­ка­нив­ший мо­не­ту (на од­ной сто­ро­не изо­бра­же­на го­ло­ва Афи­ны, на дру­гой - 2 дель­фи­на).

Руи­ны двор­ца и другие объ­ек­ты дос­туп­ны для ос­мот­ра, в од­ном из ре­кон­ст­руи­ро­ван­ных ми­ной­ских до­мов - ар­хео­ло­гический му­зей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)