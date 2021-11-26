МАЛИЯ (новогреч. Μάλια) На чтение: 1 минута

Современное название города на северном побережье Крита, местонахождение одного из крупнейших минойских дворцов.

Впервые этот памятник был исследован в 1915 и 1919 гг. И. Хадзидакисом. Кроме того, им были обнаружены часть древнего города и некрополь у моря. В 1922 права на раскопки были переданы группе ученых из Французской школы в Афинах (Ф. Шапутье и др.).

Мифологическая традиция сохранила воспоминсния о Малийском дворце: по легенде, здесь царствовал младший брат Миноса Сарпедон. Дворец в Малии – третий по размерам после Кносса и Феста; он выполнен в стиле, который отличает его от дворцов центральной части острова. Во дворце присутствует типичный большой центральный двор, ориентированный север-юг. Это – центральный элемент планировки, вокруг него без четкой системы расположены отдельные помещения. Необычная черта этого дворца – квадратное открытое пространство в центре двора, возможно, имевшее культовое назначение. Малийский дворец был двухэтажным, вход осуществлялся с запада.

В истории дворца было два периода – древний (раннеминойский III – среднеминойский II периоды) и новый (среднеминойский III – позднеминойский I), отличающиеся планировкой. Раскопанные остатки принадлежат новому дворцу. Из находок , сделанных в Малии, нужно особенно выделить золотую подвеску, изображающую двух ос, держащих соты (найдена в 1945 г.).

Иллюстрации :

Вид раскопок в Малии.

План дворца в Малии.

Золотая подвеска, найденная при раскопках.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев