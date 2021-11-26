ЛЕЛЕГИ

Леле́ги ( греч . Λέλεγες) — название, данное древнегреческими авторами одному из коренных племен, живших в бассейне Эгейского моря до появления там греков в конце III тысячелетия до н. э. Согласно античной традиции, Л. населяли различные территории материковой Греции ( Локриду , Этолию , Зап. Акарнанию, Беотию , Фессалию , Мегару , Лаконику , Мессению ); острова: Эвбею , Самос , Хиос, а также области в Малой Азии: Троаду , Карию и Ионию . Некоторые источники называют еще Фракию , Македонию и Иллирию в качестве мест обитания Л. Тем не менее, полной ясности в вопросе о том, какие местности считать их исконной территорией, нет, к тому же некоторые упоминаемые греческими авторами топонимы (например, Ларимна, Абы, Педас и др.), связанные с Л., встречаются как в Греции, так и в Малой Азии. По данным мифологии ( Аполлодор , Павсаний ), эпонимом-прародителем Л. был Лелег, сын Посейдона и нимфы Ливии. Считается, что название «Л.» — экзоним, который был заимствован в греческий язык из позднеанатолийских диалектов (возможно, из карийского). Имя «Л.» предположительно появилось в результате греческой транслитерации и восходит к хеттскому (из хурритского) / лувийскому названию чужаков, варваров: ulah?h?i, бытовавшему в Анатолии в эпоху бронзы. В греческих источниках Л. впервые упоминаются Гомером в «Илиаде» в качестве союзников троянцев (X. 429), а затем Гесиодом в «Каталоге женщин» (Fr. 234). Античная традиция четко разграничивает Л. и других догреческих автохтонных обитателей Эгеиды — пеласгов , но порой отождествляет их с карийцами (например, Геродот). Этническая и языковая принадлежность Л. неизвестна, предполагается, что они не были индоевропейцами. По сообщению Страбона, Л. были варварами, «смешением разноплеменного сброда», вытесненными или изгнанными из своих мест обитания и полностью вымершими; с ними в древности связывали некоторые могильные курганы и заброшенные укрепления, так называемые укрепления Л. (VII. 7. 2).

Лит .: Дьяконов И. М. Хурритский язык и другие субстратные языки Малой Азии // Древние языки Малой Азии. М., 1980. С. 99–106; Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996; Dowden K. Myth and Identity. The Uses of Greek Mythology. New York, 1992.