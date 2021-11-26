ИОНИЙЦЫ, ИОНЯНЕ На чтение: 1 минута

Ионийцы, ионяне (греч. Ιωνες) — название одной из четырех основных древнегреческих племенных групп (наряду с дорийцами , ахейцами и эолийцами); говорили на ионийском диалекте аттическо-ионийской (восточной) диалектной группы древнегреческого языка.

Согласно мифологической генеалогии, представленной уже у Гесиода («Каталог женщин», фр. 9), родоначальником И. был Ион, сын Ксуфа и Креусы, дочери Эрехтея, внук Эллина. О времени и месте ее возникновения — материковая Греция или Малая Азия — единого мнения нет. Этимология названия Ἴωνες/Ἰάϝoνες неясна, существует несколько теорий его происхождения: 1) от неизвестного древнего названия народа, жившего на одном из восточных островов в Средиземном море, сохранившегося в древнеегипетской передаче как Ha-nebu; 2) от древнеегипетского слова со значением «столб, ствол дерева»; 3) от протоиндоевропейского корня *wi- или *woi-, передающего крики бегущих на помощь (соответственно название *Iawones, выводимое от возгласов iē paiōn, выкрикиваемых во время богослужебных церемоний, означает служителей Аполлона); 4) от протоиндоевропейского корня *uiH- со значением «сила», тогда Ἰάoνες — это самоназвание, переводимое как «наделенные силой». Самое раннее упоминание И. датируется эпохой поздней бронзы. Этноним i-ja-wo-ne засвидетельствован на двух табличках линейного письма В из Кносса (самая ранняя, Xd 146 — ок. 1400 до н. э.), содержащих перечень воинских отрядов с указанием их этнической принадлежности. Первое литературное упоминание в намеренно архаизированной форме Ἰάονες встречается у Гомера («Илиада». XIII. 685), где один раз упомянуты атакуемые Гектором «длиннохитонные ияоны», в которых исследователи обычно видят либо афинян, либо эвбейцев (т. е. западных И.), а само упоминание считается позднейшей интерполяцией. Упоминания об И. сохранились в ближневосточных текстах, составленных на аккадском, арамейском, древнеперсидском и иврите. Наиболее ранее из них — сообщение в письме ассирийскому царю Тиглатпаласару III о набегеYaw(a)naya на финикийское побережье — датируется 730-ми до н. э. Жители древнего Ближнего Востока называли И. всех греков, с которыми им приходилось сталкиваться. В большинстве современных языков Ближнего Востока слова «И.» и «Иония» обозначают греков и Грецию.

Греческая традиция сохранила упоминания о пребывании И. в различных областях Греции: Беотии , Аттике , о. Эвбея , Мегариде, Сикионе, Пелопоннесе (Эпидавр, некоторые районы Арголиды, Кинурия, Ахайя). Согласно Геродоту («История», I. 145; VII. 94—95), И., называвшиеся пеласгами и эгиалеями, первоначально проживали на севере Пелопоннеса в области Эгиалее (исторической Ахайе), где у них было 12 городов, а после прихода Ксуфа получили свое название от имени его сына Иона. Теснимые дорийцами ахейцы изгнали отсюда И., которые нашли убежище в Аттике. Павсаний («Описание Эллады», VII. 1) также считает Эгиалею-Ахайю колыбелью И. По версии Страбона («География», VIII. 7. 1—2; 3. 9; 5. 5), переселение И. из Пелопоннеса в Аттику выглядит как возвращение на родину: в свое время афиняне поручили управление своей страной чужаку Иону, который разделил народ на четыре филы, назвав их именами своих сыновей, а свое собственное оставил стране. Из-за переизбытка населения афиняне-И. выслали колонию в Пелопоннес и назвали захваченную страну вместо Эгиалеи Ионией. Легендарная традиция сообщает, что позднее часть И. переселилась из материковой Греции в Малую Азию, это событие получило название «ионийской миграции». Легенды об этом переселении долгое время служили объяснением распространения ионийского диалекта в Малой Азии. Однако археологические данные, а именно континуитет местных археологических культур, восходящих к эпохе бронзы, не подтверждают массового притока нового этнического элемента. Не отрицая факта распространения ионийского диалекта в Малой Азии, исследователи пытаются найти ему другие объяснения, тем более что сведения разных версий преданий о времени, предводителях, этническом составе колонистов и центрах колонизационного движения плохо согласуются между собой. В настоящее время сложилось представление об ионийской миграции как беспорядочном, далеком от всякой планомерности и организованности хаотичной движении разрозненных групп переселенцев.

Лит.: Андреев Ю. В. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа (III — начало I тысячелетия до н. э.). СПб., 2002; Николаев А. С. Ἰάoνες // Acta linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. Т. II. Ч. 1 . Отв. ред. Н. Н. Казанский. СПб., 2006. С. 100−115. Crielaard J. P. The Ionians in the Archaic Period. Shifting Identities in a Changing World. Amsterdam, 2009. P. 37—84. Sakellariou M. B. La migration grecque en Ionie. Athènes, 1958. Ulf C. Griechische Ethnogenese versus Wanderungen von Stämmen und Stammstaaten // C. Ulf (ed.). Wege zur Genese griechischer Identität: Die Bedeutung der früharchaischen Zeit. Berlin, 1996. S. 240—280. Vanschoonwinkel J. L’Égée et la Méditerranée orientale à la fin du deuxième millénaire: Témoignages archéologiques et sources écrites. Louvain-la-Neuve, 1991.