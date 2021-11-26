ГОРТИНА

ГОРТИНА - древний город , в котором в I-X веках находилась архиепископская кафедра Критской Православной Церкви .

Развалины Гортины расположены в центральной части острова Крит, в 45 км к югу от Ираклио.

История

Первое поселение на месте Гортины возникло в неолитический период (4000 году до Рождества Христова), в позднеминойскую эпоху (1600-1100 годы до Рождества Христова) город располагался на месте современной деревни Митрополи, в 1100-700 годы до Рождества Христова переместился в район акрополя (холм Айос-Иоанис). Первоначально Гортина носила название Эллотис, затем Ларисса и Кремния. При раскопках в 1884 году были найдены плиты с текстом свода законов, так называемые Гортинские законы (начало V века или около 450 годов до Рождества Христова). В эпоху поздней античности Гортина соперничала с Кноссом и Кидонией (современная Ханья), после римского завоевания в 67 году до Рождества Христова стала главным городом провинций Крит и Киренаика.

В Гортине останавливался и проповедовал апостол Павел. Первым епископом Гортины стал его ученик апостол Тит († ок. 106). Он был уроженцем острова Крит и происходил из знатного греческого рода. В Послании к апостолу Титу, написанном около 65 года, апостол Павел велел, чтобы тот «поставил по всем городам пресвитеров» (Тит 1. 5). По словам Евсевия Кесарийского, «Тимофею первому выпал жребий быть епископом в Эфесской Церкви, а Титу - в Критских церквах» (Euseb. Hist. eccl. III 4). Епископ Гортины являлся главой Критской Церкви (уже во II веке существовала подчиненная ей Кносская епархия). Гортинский епископ святой Филипп (60-70-е годы II века) был автором сочинения против еретика Маркиона (Euseb. Hist. eccl. IV 25). В правление императора Деция в Гортине пострадали 10 Критских мучеников († 250), а в гонения императора Диоклетиана - митрополит Кирилл († 304).

По мнению Н. Томадакиса, уже со 2-й половины III века Гортинская епископия именуется митрополией, а правящий архиерей носит титул архиепископа. Крит, относившийся к Иллирийскому диоцезу, вместе с последним в церковном отношении считался подчиненным Риму. В 732 году западные епархии, входившие в состав Византийской империи, были переданы в ведение Константинопольского патриарха по инициативе императора Льва III Исавра. Официально Критская Церковь перешла в юрисдикцию Константинопольского патриарха в начале Х века.

Набеги арабов и землетрясение около 670 года причинили Гортине большие разрушения. В эту эпоху кафедру занимал гимнограф свтятой Андрей Критский. В 824 году Гортина была завоевана и разрушена арабами, столицей острова стал Рабд-эль-Хандак (средневизантийский Хандакс, венецианская Кандия, современный Ираклио), основанный около 824-827 годов.

Крит был возвращен в состав Византийской империи в 960-961 годы императором Никифором II Фокой. Архиепископская кафедра была перенесена в Хандакс, но предстоятель Критской Церкви продолжал носить титул «архиепископ Гортинский».

В конце Х века Критская архиепископия занимает 10-е место (перед Коринфской, Сицилийской и Фессалоникийской архиепископиями) в списке митрополий Константинопольского Патриархата (Darrouzès. Notitiae. P. 216).

С 1204 года остров находился под властью венецианцев. Избрание православного митрополита было запрещено. Несколько раз Константинопольскими патриархами предпринимались попытки назначить архиереев на Критскую кафедру (напр., критян по происхождению Никифора Мосхопула († 1322) и Анфима, митрополита Афинского († 1371)), однако они оставались титулярными архиереями. В это время резиденция латинского архиепископа находилась в Кандии. После османского завоевания Крита, в 1647 году, было разрешено избрание православных митрополитов, которые с 1700 года носили титул «архиепископ Крита и всей Европы». До 1900 года Гортина по-прежнему входила в митрополичий округ, только в 1725 году Гортинская епархия была временно отделена от архиепископии Крита и на ее кафедру был поставлен епископ Григорий. При реорганизации епархий в соответствии с «Уставным законом Критской Церкви» (1900 год) Гортинская епархия была включена в состав Аркадийской епископии. В 1961 году она была переименована в Гортинскую и Аркадийскую епископию, а в 1962 году возведена в ранг Гортинской и Аркадийской митрополии.

Памятники

Сохранились руины храма Аполлона (VII, IV веков до Р. Х., II век по Р. Х.), святилища Исиды, Сераписа и Анубиса (I-II веков по Р. Х.), одеон (I век по Р. Х.), преторий, где находилась резиденция проконсула Крита (II век по Р. Х., перестроен в 381-383 годы по Р. Х.) и др.

В VI-VII века была воздвигнута 3-нефная купольная базилика апостола Тита с 3 экседрами, служившими завершением вост., сев. и юж. рукавов планового креста. Базилика была серьезно повреждена в 824 году и перестроена в Х веке Барельефы со стен этого храма находятся в Историческом музее города Ираклио. Однонефная базилика с баптистерием была построена на акрополе на месте святилища Аполлона.

Церковь V века, представляющая собой триконх, возможно, служила кафедральным собором до сооружения базилики апостола Тита. Сохранились фрагменты мозаичного пола.

В 2 км к северу от Г. расположен городок Айи-Дека, названный так в честь пострадавших в гонения императора Деция 10 Критских мучеников (память 23 декабря). Сохранилась 3-нефная церковь с гробницами мучеников (наиболее древней частью к-рой является нартекс).

Архиереи

ап. Тит (64 или 67 - ок. 106, пам. 25 авг.); св. Филипп (60-70-е гг. II в., пам. зап. 11 апр.); Диодор или Диоскор (2-я пол. II или 1-я пол. III в.); свт. Мирон (255 - ок. 280 или ок. 330-340, пам. 8 авг.); сщмч. Кирилл (ок. 280-304, пам. 9 июля, 6 сент.); сщмч. Петр Новый (после 304, пам. греч. 14 и 16 июля); Павел (упом. ок. 325); Елиан (упом. в 343); Василий I (упом. в 381-382); св. Диоскор (2-я пол. IV - нач. V в., без пам.); прп. Евмений (кон. IV - нач. V в. или ок. 668, пам. 18 сент.); Сапий (упом. в 422); Иконий (упом. в 431); Мартирий (упом. в 449-457); Феодор (упом. в 536-553); Синесий (V-VI вв.); Еварест (V-VI вв.); Георгий (?) (VI в.); Иоанн I (упом. в 597-599); Еклиссиодор († 624); Павел (упом. в 667-668); Василий II (упом. в 681-691); Стефан I (нач. VIII в.); Георгий (VIII в.); свт. Андрей Критский (ок. 710-740, пам. 4 июля); Илия I (упом. в 787); Никита I (VIII в.); Никита II (VIII в.); Иоанн II (VIII в.); Георгий (кон. VIII в.); свт. Василий III (847-858, впосл. архиепископ Фессалоникийский, пам. греч. 1 февр.); Василий IV (упом. в 880); Илия II (после 920, не позднее 961); Андрей II (кон. X в.); Никита III (X в.); Стефан II (упом. в 1027-1030); Иоанн III (упом. в 1089); Лев (кон. XI в.); Михаил (кон. XI в.); Константин I (кон. X - нач. XI в.); Илия III (упом. в ок. 1120-1130); Василий IV (1-я пол. XII в.); Константин II (1-я пол. XII в.); Николай I (сер. XII в.); Иоанн IV (упом. в 1166-1172); Мануил I (2-я пол. XII в.); Мануил II (2-я пол. XII в.); Николай II (упом. в 1195-1221); Никифор I Мосхопул (упом. в 1285-1322); Антоний Омологет (упом. в 1306); Илия IV (XIV в.); Макарий (упом. в 1357); Анфим, митр. Афинский (1365/66-1370); Игнатий, митр. Ст. Патр (упом. в 1381); Прохор, митр. Ставропольский (упом. в 1410); Паисий Гортинский (упом. в 1439); Неофит (Пателарий) (1646/47 или 1652-1679); Никифор II (Скотакис) (1679-1683); Каллиник I (1683-1687); Арсений I (1687-1688); Афанасий (Каллиполитис) (1688-1697); Каллиник II (1697-1699); Арсений II (1699-1701); Иоасаф (Киминис) (1702 - ок. 1710); Константин (Халкиопулос) (1711-1716, 1719-1722); Герасим I (1716-1719); Даниил (1722-1725); Григорий, еп. Гортинский (ок. 1725); Герасим II (Летидзис) (1725-1755); Анфим (1756); Герасим III (1756-1769); Захария (Маридакис) (1769-1786); Максим (Прояннакопулос) (1786-1800); Герасим IV (Пардалис) (1800-1821); Мефодий (1823); Каллиник III (1824-1830); Мелетий I (Николетакис) (1831-1839); Порфирий (Фотиадис) (1839); Каллиник IV (Гаргаладос) (1839-1842); Каллиник V (Хугиас) (1842-1843); Хрисанф (1843-1850); Софроний I (1850); Дионисий I (1850-1856); Иоанникий (1856-1858); Дионисий II (Харитониадис) (1858-1868); Мелетий II (1868-1873); Софроний II (1873-1877); Мелетий II (1877-1882); Тимофей I (Кастринояннакис) (1882-1897); Евмений II (Ксирудакис) (1898-1920).

Иллюстрации:

Базилика ап. Тита в Гортине. VI - VIIвв.

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