ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ (др.-греч. Αἰγαὲον πέλαγος; лат. Aegaeum mare) На чтение: 1 минута

Часть Средиземного моря между Грецией и Малой Азией.

Более узкое значение термина «Эгейское море» - морское пространство между Аттикой, Эвбеей, Фессалией, Македонией, Ионией и Карией.

Существовало несколько версий происхождения его названия. Согласно первой, оно произошло от имени отца Тезея Эгея, который бросился в море из-за того, что его сын забыл или не смог поменять черные, траурные, паруса на своем корабле, когда возвращался домой с Крита после убийства Минотавра. По второй версии, море получило название от имени царицы амазонок Эгеи, которая командовала войском, шедшим из Ливии в Малую Азию на помощь Трое, и погибшей в море вместе со своей армией. По третьей версии, имя морю дал прибрежный город Эги. По четвертой, оно происходит от греческого ἀΐσσω – быстро двигаться, спешить.

Греки выделяли в нем Фракийское море – вдоль побережья Фракии и Македонии до северного берега Эвбеи, Миртойское – к югу от Эвбеи, Икарийское – вдоль Карии и Ионии, Критское – к северу от Крита. В акватории Эвбейского моря находится много островов.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев