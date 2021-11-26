АТРИДЫ (греч. Atreαdai)

Династия, правившая, согласно мифолого-исторической традиции, в Микенах и других центрах ахейской Греции XIII—XII веках до н. э.

Ее основателем был Атрей, ставший якобы по воле священного оракула преемником умершего без наследника прежнего микенского владыки Эврисфея из дома Персеидов. При этом он устранил пытавшегося бороться с ним за власть младшего брата Фиеста, отправив его в изгнание. Атрей возглавил наступление на подвластных Хетт­скому царству (см. Хатти) династов Зап. Малой Азии. Его имя, в форме Аттариссияс, упоминается в хеттоязычных текстах второй половины XIII в. до н. э. Атрей погиб в результате дворцового переворота, и власть перешла к Фиесту, но ненадолго. Позднее править в Микенах стал сын Атрея Агамемнон, а его младший брат Менелай воцарился в Лакедемоне (Спарте) . Оба они оказались в роли предводителей большой коалиции ахейских вождей, выступившей против Трои — важного стратегического пункта на северо-западе Малой Азии. После победоносного завершения Троянской войны А. вернулись домой. Но старший брат был убит двоюродным братом Эгистом, сыном Фиеста. Сообщницей убийцы и узурпатора царской власти оказалась неверная жена Агамемнона Клитемнестра. Мстителем за смерть старшего А. стал со временем его сын Орест. Он умертвил не только Эгиста, но даже соб­ственную мать, отчего впал в безумие. Только после ритуального очищения и излечения от душевного недуга Орест смог стать царем в Микенах и соседнем Аргосе. В качестве зятя Менелая он унаследовал и спартанский престол. После смерти Ореста все эти владения перешли к его сыну Тисамену. Приход дорийцев заставил его и других А. покинуть родину. Часть их ушла в Ахайю (область на северо-западе Пелопоннеса ), другие переправились в Малую Азию (основав Киму в Эолиде) и на о. Лесбос (тамошний царский род Пенфилидов вел происхождение от Пенфила, младшего сына Ореста). Перипетии ожесточенной внутридинастической борьбы в Микенском царстве А., продолжавшейся на протяжении трех поколений и изобиловавшей кровавыми эпизодами, привлекли к себе внимание сначала эпических поэтов, а в V в. до н. э. — лучших древнегреческих драматургов (Эсхила, Софокла и Еврипида), написавших на сюжеты из этой мрачной семейной саги целый ряд гениальных трагедий.

Автор статьи: Молчанов А.А.

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