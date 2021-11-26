АХЕЙЦЫ (греч. Ἀχαιοί)
Древнегреческий этноним, употреблявшийся в нескольких взаимосвязанных значениях.
1) одно из эолийских греческих племен Сев. Греции второй четверти II тысячелетия до н. э., затем переселившееся в Арголиду и обособившееся от эолийцев; 2) одна из основных этнолингвистических подгрупп древних греков в середине II—I тысячелетии до н. э. (А., ионийцы, эолийцы, дорийцы и прочие западные греки); 3) обобщающее название восточногреческих племен II тысячелетия до н. э. (так называемых микенских греков, носителей микенской цивилизации) у Гомера и в современной науке (см. Греция Древняя); 4) жители обл. Ахайя (Сев. Пелопоннес) в I тысячелетии до н. э. Грекоязычные индоевропейские племена расселились на юге Балканского п-ова ок. 2000—1800 до н. э., причем часть их, оставшаяся до конца II тысячелетия до н. э. на горных северных — северо-западных окраинах Греции, обособилась как носители западногреческих диалектов (включая дорийский), а часть, занявшая собственно Грецию, перешла там к цивилизации как носители восточногреческих (микенских) диалектов II тысячелетия до н. э. (так называемые микенские греки). Среди последних, по-видимому, первоначально выделялись три группы племен: эолийцы в Сев. Греции, ионийцы в Средней Греции и аркадские племена на п-ове Пелопоннес, считавшиеся впоследствии его древнейшим греческим населением. Одним из эолийских племен Сев. Греции были собственно А., занимавшие обл. Фтиотида. Ок. XVII в. до н. э. часть эолийцев, включая этих А., переселилась на Пелопоннес, ассимилировав местные аркадские племена. А. при этом расселились в Арголиде (что археологически отражается, видимо, в бурном расцвете Микен в первой половине XVI в. до н. э.). Часть ионийцев, через территории которых шла эта миграция, были втянуты в нее и сами переселились на Пелопоннес, заняв его север. Возможно, именно эта общая миграция отразилась в греческих легендарных генеалогиях (упоминающих героев-эпонимов Эллина, Ксута, Иона и Ахея), согласно которым А. и ионийцы более близкородственны друг другу, чем всем прочим грекам (что противоречит реальному этнодиалектальному членению). А. — обитатели Арголиды вскоре добились доминирования на Пелопоннесе, так что их название утратило прежнее узкое значение и распространилось на всю массу эолийского (и ассимилированного эолийцами) населения этого полуострова, частью которого А. и являлись, в то время как название «эолийцы» сохранилось лишь за эолийцами, оставшимися в Сев. Греции и не участвовавшими в вышеописанной миграции. Так сложилась итоговая классификация греческих племен II тысячелетия до н. э.: А. (в новом, расширенном смысле слова), ионийцы, эолийцы, западные греки (включая дорийцев). В XV в. до н. э. А. (в этом втором, расширенном смысле слова) колонизировали Крит, в XIV — начале XII в. — ряд прибрежных областей Малой Азии и Кипр (см. Аласия). В связи с ростом могущества А. Пелопоннеса название «А.» стало употребляться и в третьем, еще более широком, переносном смысле как обозначение всех восточногреческих племен (микенских греков) вообще. В этом значении его употребляет гомеровский эпос и, вслед ему, современные ученые. В XIV—XIII вв. до н. э. термином Аххиява (дословно «ахейская страна») хетты называют микенскую Грецию в целом. В конце XII—XI вв. до н. э. миграции дорийцев и других западных греков на Пелопоннес, Крит и и юго-запад Малой Азии привели к вытеснению и дорийской ассимиляции А. на большей части их ареала. С другой стороны, отступая под напором дорийцев, А. Пелопоннеса сами заняли ионийскую область на севере полуострова, получившую с этого времени название Ахайя. В итоге в начале I тысячелетия до н. э. существовали следующие ареалы ахейцев: Ахайя, Аркадия, Кипр и Памфилия (каждый со своим диалектом). Население этих ареалов быстро утратило самоназвание «А.», кроме жителей Ахайи, удерживавших его до конца античной эпохи (несмотря на то что к середине I тысячелетия до н. э. они уже перешли на западногреческий диалект, близкий дорийскому); в III в. до н. э. они создали могущественное военно-политическое объединение — Ахейский союз, уничтоженный римлянами в 146 до н. э.
Автор статьи: Немировский А.А.
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