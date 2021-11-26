АХЕЙЦЫ (греч. Ἀχαιοί)

Древнегреческий этноним, употреблявшийся в нескольких взаимосвязанных значениях.

1) одно из эолийских греческих племен Сев. Греции второй четверти II тысячелетия до н. э., затем переселившееся в Арголиду и обособившееся от эолий­цев; 2) одна из основных этнолингвистических подгрупп древних греков в середине II—I тысячелетии до н. э. (А., ионийцы , эолийцы, дорийцы и прочие западные греки); 3) обобщающее название восточногреческих племен II тысячелетия до н. э. (так называемых микенских греков, носителей микенской цивилизации) у Гомера и в современной науке (см. Греция Древняя ); 4) жители обл. Ахайя (Сев. Пелопоннес) в I тысячелетии до н. э. Грекоязычные индоевропейские племена расселились на юге Балканского п-ова ок. 2000—1800 до н. э., причем часть их, оставшаяся до конца II тысячелетия до н. э. на горных северных — северо-западных окраинах Греции, обособилась как носители западногреческих диалектов (включая дорийский), а часть, занявшая собственно Грецию, перешла там к цивилизации как носители восточногреческих (микенских) диалектов II тысячелетия до н. э. (так называемые микенские греки). Среди последних, по-видимому, первоначально выделялись три группы племен: эолийцы в Сев. Греции, ионийцы в Средней Греции и аркадские племена на п-ове Пелопоннес , считавшиеся впоследствии его древнейшим греческим населением. Одним из эолийских племен Сев. Греции были соб­ственно А., занимавшие обл. Фтиотида. Ок. XVII в. до н. э. часть эолийцев, включая этих А., переселилась на Пелопоннес, ассимилировав местные аркадские племена. А. при этом расселились в Арголиде (что археологически отражается, видимо, в бурном расцвете Микен в первой половине XVI в. до н. э.). Часть ионийцев, через территории которых шла эта миграция, были втянуты в нее и сами переселились на Пелопоннес, заняв его север. Возможно, именно эта общая миграция отразилась в греческих легендарных генеалогиях (упоминающих героев-эпонимов Эллина, Ксута , Иона и Ахея ), согласно которым А. и ионийцы более близкородственны друг другу, чем всем прочим грекам (что противоречит реальному этнодиалектальному членению). А. — обитатели Арголиды вскоре добились доминирования на Пелопоннесе, так что их название утратило прежнее узкое значение и распространилось на всю массу эолийского (и ассимилированного эолийцами) населения этого полуострова, частью которого А. и являлись, в то время как название «эолийцы» сохранилось лишь за эолийцами, оставшимися в Сев. Греции и не участвовавшими в выше­описанной миграции. Так сложилась итоговая классификация греческих племен II тысячелетия до н. э.: А. (в новом, расширенном смысле слова), ионийцы, эолийцы, западные греки (включая дорийцев). В XV в. до н. э. А. (в этом втором, расширенном смысле слова) колонизировали Крит, в XIV — начале XII в. — ряд прибрежных областей Малой Азии и Кипр (см. Аласия ). В связи с ростом могущества А. Пелопоннеса название «А.» стало употребляться и в третьем, еще более широком, переносном смысле как обозначение всех восточногреческих племен (микен­ских греков) вообще. В этом значении его употребляет гомеровский эпос и, вслед ему, современные ученые. В XIV—XIII вв. до н. э. термином Аххиява (дословно «ахейская страна») хетты называют микенскую Грецию в целом. В конце XII—XI вв. до н. э. миграции дорийцев и других западных греков на Пелопоннес, Крит и и юго-запад Малой Азии привели к вытеснению и дорийской ассимиляции А. на большей части их ареала. С другой стороны, отступая под напором дорийцев, А. Пелопоннеса сами заняли ионийскую область на севере полуострова, получившую с этого времени название Ахайя. В итоге в начале I тысячелетия до н. э. существовали следующие ареалы ахейцев: Ахайя, Аркадия, Кипр и Памфилия (каждый со своим диалектом). Население этих ареалов быстро утратило самоназвание «А.», кроме жителей Ахайи, удерживавших его до конца античной эпохи (несмотря на то что к середине I тысячелетия до н. э. они уже перешли на западногреческий диалект, близкий дорийскому); в III в. до н. э. они создали могущественное военно-политическое объединение — Ахейский союз , уничтоженный римлянами в 146 до н. э.

Автор статьи: Немировский А.А.

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