АГИА ТРИАДА (греч. Аγία Τριάδα; новогреч. «Святая Троица») На чтение: 1 минута

Древнее поселение на южном побережье о. Крит, в 2 км от Феста; названо по современной деревне.

Главные археологические объекты — остатки поселения и дворца минойского времени (см. Минойская цивилизация ), построенного в первой половине XVI в. до н. э. и разрушенного одновременно с Кноссом ок. 1450 до н. э. Ранее А. Т. считалась загородной резиденцией правителя Феста, ныне самостоятельным центром. Во дворце, состоящем из двух частей (так называемых «вилл»), обнаружены жилые, парадные и культовые помещения, кладовые и так называемый «архив» с табличками, написанными линейным письмом А. В XIV в. до н. э. А. Т. пережила новый расцвет при ахейцах (см. Микенская цивилизация ), о чем свидетельствуют остатки мегарона, резиденции местного правителя, а также «рынка» с портиком и колоннами. Из находок на некрополе А. Т. особо известен так называемый саркофаг «с трапезой мертвых» микенского времени (конец XV в. до н. э.) — ценнейший источник по истории критского искусства и религии.

Автор статьи: В. А. Головина.

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