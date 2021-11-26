«ЗОЛОТЫЕ СТИХИ» (др.-греч. Πυθαγορικὰ Χρυσά ἔπη)

Неопифагорейская дидактическая поэма, написанная ок. I в. н.э.

«Золотые стихи» состоят из 71 строки гекзаметром. Это поучения и запреты, которые встречаются и в других текстах, связанных с пифагорейской традицией (уважение к отцу и матери, обуздание страстей, отказ от мяса, особое место занимает наказ перед сном трижды обдумывать все совершенное за день). Тому, кто встает на путь пифагорейской жизни, необходимо сначала очиститься, а затем начать морально и физически совершенствоваться, постигая божественные и человеческие законы. Вселенная является единым живым организмом, которым управляет закон причинности. Люди имеют в себе часть божественной природы, и если правильно ее развивать, то можно достичь положения, равного богам, и побороть смерть.

Традиция приписывала «Золотые стихи» самому Пифагору, по легенде, их обрел Аполлоний Тианский после 7 дней пребывания в Лебадейской пещере (Philostr. VA VIII, 19). Впервые название «Золотые стихи» встречается у Ямвлиха, но возникает она раньше, на рубеже эр. Отдельные ее стихи встречаются у Цицерона, Плутарха , Галена , Климента Александрийского и других авторов. Гиерокл Александрийский в V в. написал комментарий на «Золотые стихи», пользовавшийся популярностью вплоть до нового времени. Некоторые рукописи «Золотых стихов» имеют следы христианской правки.

Текст «Золотых стихов» :

Hieroclis in Aureum Pythagoreorum carmen commentarius / Rec. F. G. Koehler. Stuttgart, 1974;

Пифагорейские золотые стихи с комментарием Гиерокла / Пер. и предисл. И. Ю. Петер. М., 1995.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев