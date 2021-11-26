ВАРВАРЫ

ВАРВАРЫ - звукоподражательное слово, которым у древних греков, а затем и римлян было принято называть людей, говорящих на непонятном языке и чуждых греческой и римской культуре.

С начале I века н.э. название «варвары» ча­ще все­го при­ме­ня­лось к гер­ман­цам и кель­там. В Но­вое вре­мя тер­мин «варвары» во­шёл в на­учный обо­рот для обо­зна­че­ния со­во­куп­но­сти на­ро­дов, про­жи­вав­ших вне Римской им­пе­рии (вар­вар­ский мир), втор­гав­ших­ся в её пре­де­лы (вар­вар­ские за­вое­ва­ния) и ос­но­вав­ших на её тер­ри­то­рии ряд ко­ро­левств («вар­вар­ские ко­ро­лев­ст­ва», например, королевство вандалов ); за­пи­си обыч­но­го пра­ва этих на­ро­дов по­лу­чи­ли название вар­вар­ских правд.

В пе­ре­нос­ном зна­че­нии тер­мин «варвар» в со­от­вет­ст­вии с ан­тич­ной тра­ди­ци­ей упот­реб­ля­ет­ся для обо­зна­че­ния от­ста­лых, жес­то­ких и гру­бых лю­дей, пре­небре­гаю­щих куль­тур­ны­ми цен­но­стя­ми.

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