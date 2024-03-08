СТОИЦИЗМ

Стоици́зм — течение античной философии (III в. до н. э. — II в. н. э.). Название происходит от Расписной Стои в Афинах — портика, где основатель школы Зенон Китийский излагал свои взгляды. История С. делится на три этапа: Ранняя (Старшая, Древняя) Стоя, когда учили Зенон, Хрисипп и Клеанф (III–II вв. до н. э.); Средняя (Младшая) Стоя — время деятельности Панетия Родосского и Посидония (II–I вв. до н. э.); Поздняя (Римская, Имперская) — период творчества Сенеки Младшего, Эпиктета и Марка Аврелия (I–II вв. н. э.). В Риме С. служил философским основанием для оппозиционных взглядов аристократии (Катон Младший, Тразея Пет, Гельвидий Приск).

Стоики делили философию на три взаимосвязанные части: логику, физику и этику. С. учит о мире как о едином живом организме, пронизанном первоогнем-пневмой, связывающем его воедино; все существующее телесно и подчиняется законам рока. Этика С. близка кинической, но признает важность культуры и образования. Все люди являются частями единого космоса, и каждый должен стараться как можно лучше исполнять роль, отведенную ему судьбой. С. проповедовал космополитизм — равенство мужчин и женщин, греков и варваров, рабов и свободных. Мудрец должен быть неподвержен страстям и любить свой рок.

Лит. : Лосев А. Ф . История античной эстетики. Т. 5. М., 1979; Степанова А. С . Философия Древней Стои. СПб., 1995; Столяров А. А . Стоя и стоицизм. М., 1995; Cambridge Companion to the Stoics / Ed. by B. Inwood. Cambridge, 2003; Степанова А. С . Философия Стои как феномен эллинистическо-римской культуры. СПб., 2012; Поленц М . Стоя: история духовного движения. СПб., 2015. А. Д. Пантелеев.