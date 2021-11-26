СТОБЕЙ, ИОАНН (др.-греч. Ἰωάννης ὁ Στοβαῖος)

Греческий писатель.

Составил для своего сына Септимия собрание выдержек из поэтов, философов, историков, ораторов и других писателей от Гомера до Фемистия в 4 книгах и 206 главах. Всего Стобей цитирует более 500 авторов. Согласно Фотию, этот сборник назывался «Выдержки, изречения и поучения», Суда дает название «Антология». I Книга открывалась похвалой философии (ныне утраченной), за ней следовали обзор учений различных философских школ и выдержки по математике и физике (естественным наукам). II и III книги содержит материал, относящийся к этике. IV Книга посвящена политике, семейным делам и домашнему хозяйству.

В каждой главе Стобей определяет тему, затем в одном и том же порядке следуют выписки: сначала политики, затем философы, историки, ораторы и врачи. Чаще всего цитируется Еврипид, затем Менандр и другие авторы новой комедии; из прозаиков – Платон и пифагорейцы, Плутарх , Ямвлих и другие неоплатоники. Цитат из христианских авторов нет, что позволяет сделать вывод о том, что Стобей был язычником.

Источником для Стобея послужил не собственный опыт, а предшествующие тематические сборники цитат – антологии и флорилегии. В Средние века единое произведение Стобея было разделено на 2 части: «Изречения о физике и этике» и «Антология». Этот труд – важный источник для истории античной философии и литературы.

Сочинения :

Ioannis Stobaei anthologii libri duo priores qui inscribi solent Eclogae physicae et ethicae / Ed. K. Wachsmuth, O. Hense. Vol. I-II. Berlin, 1958.