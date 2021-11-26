СОФИСТЫ (др.-греч. οἱ σοφισταί)

Собирательное название группы интеллектуалов, игравших видную роль в общественной и культурной жизни древней Греции V-IV вв. до н.э.

В их деятельности отсутствовало организационное единство, однако заметны типичные черты, которые позволяют объединить их в рамках одного направления мысли. Это единство проявляется прежде всего в характере их деятельности – преподавании риторики и других дисциплин, направленных на подготовку ученика к карьере оратора и политика. Среди предметов, которых они касались, была и философия, но в отличие от предшественников, в центре внимания софистов были вопросы языка, этика, социология и политическая теория. В поисках учеников софисты часто переезжали из города в город.

Термин «софист» изначально не нес негативного оттенка, обозначая человека, отличавшегося мудростью в широком смысле слова; свое нынешнее значение он приобрел благодаря Платону и комедиографам. С конца IV в. слово «софист» приобретает еще одно значение – преподаватель эпидейктического (торжественного) красноречия, что приведет к реабилитации термина «софист» в рамках греческого возрождения и движения второй софистики. Основными представителями софистов в классический период были Протагор , Горгий , Продик, Гиппий, Горгий , Антифонт, кроме того, к софистам относят афинского политика Крития и поэта Диагора Мелосского .

Общность взглядов софистов выражается в нескольких особенностях, присущим практически всем представителям движения. 1) Обширная эрудиция: софисты рассказывали о различных науках и ссылались на примеры из самых разных областей знания. 2) Обещание обучить добродетели и житейской мудрости: целью преподавания было подготовить не просто человека, умеющего пользоваться риторическими приемами, но и четко понимающего свои цели, способного увлечь аудиторию и произвести на нее впечатление мудреца. 3) Интерес к языку: софисты, занимаясь риторикой, обратились к лексикологии, синтаксису и этимологии, став первыми лингвистами в древности. 4) Убежденность в отсутствии абсолютной истины и проповедь сенсуализма, релятивизма и крайнего индивидуализма. 5) Учение о противоречии между природой (φύσις) и законом (νόμος), противопоставление объективных свойств, присущих человеку, и созданных людьми норм, законов, обычаев и правил. Софисты полагали, что законы и нравственные правила носят произвольный характер и противоречат естественным желаниям и потребностям человека (право сильнейшего). Как правило, законы рассматривались как выдумка слабых людей для противодействия выдающимся личностям; чтобы придать этим придуманным законам авторитет, были придуманы религия и боги (Критий, Продик, Протагор).

Софисты оказали большое влияние на политическую, общественную и интеллектуальную жизнь древней Греции.

Издания фрагментов :

I sofisti: Testimonianze е frammenti / Ed. M. Untersteiner. Fasс. I-IV. Firenze, 1961-1962;

Corpus dei papiri filosofici greci e latini. Testi e lessico nei papiri di cultura greca e latina. Firenze, 1995 – …;

Маковельский А. О. Софисты. Вып. 1-2. Баку, 1940-1941.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев