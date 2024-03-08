СИМПОСИЙ

Симпóсий ( древнегреч. τὸ συμπόσιον, ср. лат. convivium) — совместное распитие вина у древних греков, устраивавшееся по специальным правилам. За их исполнением следил распорядитель пира (симпосиарх), за нарушение мог быть наложен шуточный штраф. Участие в С. принимали граждане полиса — взрослые мужчины, из женщин допускались только гетеры . С. сопровождался религиозными ритуалами (возлияниями), развлечениями могли служить музыка, танцы, поэзия, особое место отводилось остроумной беседе между приглашенными. С. являлся важным социальным институтом; на нем могли обсуждаться и политические вопросы (см. «Перикл» Плутарха ). Также может считаться литературным жанром («Пир» Платона и Ксенофонта ). С. — место действия литературных (например, «Осы» Аристофана ), а также тема поэтических произведений (в частности, у Анакреонта), сюжет изображений на керамических сосудах. Кроме того, в литературе рассуждают о достойном поведении, организации и темах для беседы на С. (см. «Застольные беседы» Плутарха).

Лит .: Lissarrague Fr. Un flot d’images, une esthétique du banquet grec. Paris, 1987; Murray O. Sympotica: A Symposium on the Symposion. Oxford, 1990. Л. Г. Елисеева.