ПОЛИКЛЕТ
ПОЛИКЛЕТ - древнегреческий скульптор V века до нашей эры. Уроженец Аргоса.
Плиний Старший относит расцвет творчества Поликлета к 90-й Олимпиаде (420-417 годы до нашей эры). Ученик Агелада, Поликлет работал преимущественно в бронзе. Наиболее ранней работой Поликлета считается приписываемая ему Павсанием статуя мальчика-боксёра Киниска из Мантинеи, победителя в Олимпийских играх в 464 или 460 годы до нашей эры. Возможно, копией этой статуи является «Атлет Вестмакотта» (мрамор, I века нашей эры, Британский музей, Лондон). Подлинную славу Поликлету в древности принесла статуя «Дорифор» (буквально «копьеносец»), обычно датируемая 450-440 годами до нашей эры. Так, по словам Цицерона, Лисипп утверждал, что его учителем был «Дорифор» Поликлетом Насчитывается свыше 50 копий этой статуи: наиболее полной является мраморная копия из Помпей (Национальный археологический музей, Неаполь); два торса из Государственных музеев Берлина и галереи Уффици во Флоренции (последний из чёрного базальта) хорошо передают архитектонику тела, тогда как бронзовая герма I века до нашей эры (Национальный археологический музей, Неаполь) с сигнатурой копииста (Аполлония из Афин) - строение головы, черты лица и трактовку волос. В 1921-1922 годы немецкий скульптор Г. Рёмер использовал эти памятники для создания реконструкции «Дорифора» (бронзированный гипс, Глиптотека, Мюнхен). Древние авторы провозглашали «Дорифора» воплощением «меры» (τ&varia;ο μ&oxia;ετρον ) и «середины» (τ&varia;ο μ&oxia;εσον); Плиний Старший писал, что эту статую художники зовут «каноном» и получают из неё, словно из какого-нибудь закона, основания для своего искусства. Этой статуе-образцу соответствовал литературный трактат Поликлета, также называвшийся «Каноном». Наиболее точные сведения об этом трактате передаёт Гален («О мнениях Гиппократа и Платона»): по-видимому, главным здесь было установление нового модуля человеческой фигуры. Согласно Плинию Старшему, Поликлет победил четырёх скульпторов в конкурсе на лучшую статую «Амазонки» для Артемисиона в Эфесе (около 440 года до нашей эры); её обычно идентифицируют с мраморной «Амазонкой Сосикла» (Капитолийские музеи, Рим), названной так по имени копииста I века нашей эры, чья сигнатура имеется на статуе. Идентификация «Диадумена» (буквально «атлет, обвязывающий свою голову повязкой победителя»; 430-420 годы до нашей эры) как работы Поликлета среди римских мраморных копий стала возможной благодаря его сравнению с «Дорифором», хотя «Диадумен» как более позднее произведение мастера тоньше, изящнее, одушевлённее. Лучшая реплика была найдена на острове Делос (мрамор, Национально археологический музей, Афины). Единственная хрисоэлефантинная скульптура Поликлета - поздняя статуя Геры для храма Геры в Аргосе (известна по детальному описанию Павсания и изображениям на аргосских монетах). По сообщению Фукидида, старый храм Геры в Аргосе сгорел в 423 году до нашей эры; новый был отстроен к 400 году, что позволяет довольно точно датировать это произведение. Мастер гармонической композиции и тонкой отделки, Поликлет был скульптором атлетов, и мы знаем из текстов Павсания имена олимпийских победителей в боксе или борьбе, статуи которых он изваял: Аристион из Эпидавра, Ферсилох из Керкиры, Антипатр из Милета, Пифокл из Элиды, Ксенокл из Меналии.
Значение творческой деятельности Поликлета во многом определяется его сопоставлением со старшим современником - Фидием. Если тот довёл до совершенства идеалистическое течение в древне-греческом искусстве и стал его главным выразителем, то Поликлет усовершенствовал концепцию фигуры атлета: по словам Квинтилиана, «он сделал человеческое тело более прекрасным, чем оно есть, но ему не удалось передать величие богов». Традиция Поликлета ещё долго существовала в древне-греческом искусстве; он был основателем большой скульптурной мастерской.