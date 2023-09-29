Пифи́йские и́гры

Пифи́йские и́гры ( греч. τὰ Πύθια) — вторые по значимости после Олимпийских Панэллинские агоны. Проходили близ Дельф (Центральная Греция) в честь Аполлона в августе-­сентябре. Основаны в 590 до н. э., когда по окончании Первой священной вой­ны Пилейско-­Дельфийская амфиктиония учредила праздник с мусическими и гимнастическими состязаниями и ценными призами из трофеев. Согласно мифу, П. и. установил Аполлон, поразивший стрелами дракона Пифона. Сначала П. и. проводились каждые 8 лет, с 582 до н. э. каждые четыре, в 3‑й год Олимпиады, победители награждались лавровым венком. В целом программа повторяла олимпийскую, но главным агоном был музыкальный. Как языческие были запрещены в IV в. н. э. императором Феодосием Ι .

Лит .: Селиванова Л. Л. У истоков Пифийских игр // Lanterna nostra. К юбилею проф. И. Л. Маяк. СПб., 2014. С. 82–89; Amandry P. La fête des Pythia // ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. 1990. Athènes, 1991. P. 279–317; Richardson N. J. Pythian Games // Oxford Classical Dictionary. 4th ed. Oxford, 2012. P. 1247. Л. Л. Селиванова.