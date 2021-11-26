ПИФАГОР РЕГИЙСКИЙ
ПИФАГОР РЕГИЙСКИЙ - греческий скульптор.
Происходит с острова Самос, ученик Клеарха из Регия. Плиний Старший и Павсаний говорят о нём как о «регийце», так что он, вероятно, был одним из эмигрантов, покинувших Самос после его падения в 494 году до н.э. и переселившихся в городе Занкла (ныне Мессина) на острова Сицилия, находившийся в то время под властью города Регий. Это двойное происхождение, очевидно, объясняет путаницу, которая заставила Плиния и Диогена Лаэртия различать двух скульпторов, самосца и регийца, по имени Пифагор.
Хронология деятельности Пифагора Регийского устанавливается по датам олимпийских победителей, статуи которых он изваял. Самым ранним его произведением считается статуя бегуна Астила, трижды победителя в Олимпии (488, 484, 480 годы). Статуя боксёра Евтима была поставлена после 472 года. К 456 году относят статую бегуна-гоплита Мнасея из Кирены; к 456 или 452 году - статую борца Леонтиска из Мессены; к 448 году - Кратисфена из Кирены (победителя в беге колесниц). Таким образом, деятельность Пифагора Регийского относится к 490-445 года до н.э. Как перечисленные, так и другие произведения Пифагора Регийского - «Хромой Филоктет» в Сиракузах («боль которого, кажется, ощущает зритель», по выражению Плиния), «великолепная бронзовая группа в Таренте - Европы, уносимой быком» (по сообщению Варрона), «Аполлон, пронзающий змея своими стрелами» (по сообщению Плиния), «Этеокл и Полиник, убивающие друг друга» (по сообщению Татиана), «Крылатый Персей» (по сообщению Диона Хрисостома), «Играющий на кифаре Клеон» из Фив (по сообщению Плиния), - известны нам только по названиям. Выдающийся мастер «строгого стиля» периода ранней классики, Пифагор Регийский работал исключительно в бронзе.
Имея столь скудную информацию о произведениях Пифагора Регийского, современные учёные, тем не менее, предпринимали попытки их идентификации среди дошедших до нас памятников (в основном древнеримских копий I-II веков н.э.). Так, предполагается, что «Аполлон на омфале» (Национальных археологический музей, Афины) воспроизводит статую боксёра Евтима, «Торс Валентини» (находился в Палаццо Валентини в Риме, нынешнее местонахождение неизвестно) - хромого Филоктета, бронзовая статуэтка кифареда (Эрмитаж, Санкт-Петербург) - «Играющего на кифаре Клеона», группа Европы и быка (Британский музей, Лондон) - «Европу, уносимую быком», «Поллукс» (Лувр, Париж) и «Дискобол Людовизи» (Музей терм, Рим) - приписываемую Пифагору Регийскому статую дискобола. Ряд бронзовых статуэток был атрибутирован ему по стилистическим признакам. К произведениям Пифагора Регийского восходят и более надёжные для определения его стиля памятники: вероятно, изображения хромого Филоктета на гемме конца V или начала IV века до н.э. (Лувр), древнегреческие терракотовые статуэтки классического и эллинистического периодов, изображающие Европу на быке (Метрополитен-музей, Нью-Йорк); «Аполлон, убивающий змея» на монетах Кротона и другие.
Пифагор Регийский упоминается у Плиния Старшего среди крупнейших греческих скульпторов как превзошедший однажды даже Мирона [своей статуей панкратиаста (многоборца), созданной для святилища Аполлона в Дельфах]. Плиний говорит также, что Пифагор Регийский - «первый, кто стал изображать жилы и вены и обратил внимание на трактовку волос». По словам Диогена Лаэртия, Пифагор Регийский «первым сделал своей заботой соразмерность и ритм». Деятельность скульптора имела огромное значение в формировании художественных принципов ранней греческой классики.