ПИФАГОР РЕГИЙСКИЙ

ПИФАГОР РЕГИЙСКИЙ - греческий скульп­тор.

Про­ис­хо­дит с острова Са­мос, уче­ник Кле­ар­ха из Ре­гия. Пли­ний Стар­ший и Пав­са­ний го­во­рят о нём как о «ре­гий­це», так что он, ве­ро­ят­но, был од­ним из эмиг­ран­тов, по­ки­нув­ших Са­мос по­сле его па­де­ния в 494 году до н.э. и пе­ре­се­лив­ших­ся в городе Занк­ла (ны­не Мес­си­на) на острова Си­ци­лия, на­хо­див­ший­ся в то вре­мя под вла­стью города Ре­гий. Это двой­ное про­ис­хо­ж­де­ние, оче­вид­но, объ­яс­ня­ет пу­та­ни­цу, ко­то­рая за­ста­ви­ла Пли­ния и Дио­ге­на Ла­эр­тия раз­ли­чать двух скульп­то­ров, са­мо­сца и ре­гий­ца, по име­ни Пи­фа­гор.

Хро­но­ло­гия дея­тель­но­сти Пифагора Регийского ус­та­нав­ли­ва­ет­ся по да­там олим­пий­ских по­бе­ди­те­лей , ста­туи ко­то­рых он из­ва­ял. Са­мым ран­ним его про­из­ве­де­ни­ем счи­та­ет­ся ста­туя бе­гу­на Ас­ти­ла, три­ж­ды по­бе­ди­те­ля в Олим­пии (488, 484, 480 годы). Ста­туя бок­сё­ра Ев­ти­ма бы­ла по­став­ле­на по­сле 472 года. К 456 году от­но­сят ста­тую бе­гу­на-го­п­ли­та Мна­сея из Ки­ре­ны; к 456 или 452 году - ста­тую бор­ца Ле­он­ти­ска из Мес­се­ны; к 448 году - Кра­тис­фе­на из Ки­ре­ны (по­бе­ди­те­ля в бе­ге ко­лес­ниц). Таким образом, дея­тель­ность Пифагора Регийского от­но­сит­ся к 490-445 года до н.э. Как пе­ре­чис­лен­ные, так и другие про­из­ве­де­ния Пифагора Регийского - «Хро­мой Фи­лок­тет» в Си­ра­ку­зах («боль ко­то­ро­го, ка­жет­ся, ощу­ща­ет зри­тель», по вы­ра­же­нию Пли­ния), «ве­ли­ко­леп­ная брон­зо­вая груп­па в Та­рен­те - Ев­ро­пы, уно­си­мой бы­ком» (по со­об­ще­нию Вар­ро­на), «Апол­лон, прон­заю­щий змея свои­ми стре­ла­ми» (по со­об­ще­нию Пли­ния), «Эте­окл и По­ли­ник, уби­ваю­щие друг дру­га» (по со­об­ще­нию Та­тиа­на), «Кры­ла­тый Пер­сей» (по со­об­ще­нию Дио­на Хри­со­сто­ма), «Иг­раю­щий на ки­фа­ре Кле­он» из Фив (по со­об­ще­нию Пли­ния), - из­вест­ны нам толь­ко по на­зва­ни­ям. Вы­даю­щий­ся мас­тер «стро­го­го сти­ля» пе­рио­да ран­ней клас­си­ки, Пифагор Регийский ра­бо­тал ис­клю­чи­тель­но в брон­зе.

Имея столь скуд­ную ин­фор­ма­цию о про­из­ве­де­ни­ях Пифагора Регийского, современные учё­ные, тем не ме­нее, пред­при­ни­ма­ли по­пыт­ки их иден­ти­фи­ка­ции сре­ди до­шед­ших до нас па­мят­ни­ков (в основном древнеримских ко­пий I-II веков н.э.). Так, пред­по­ла­га­ет­ся, что «Апол­лон на ом­фа­ле» (Национальных ар­хео­ло­гический му­зей, Афи­ны) вос­про­из­во­дит ста­тую бок­сё­ра Ев­ти­ма, «Торс Ва­лен­ти­ни» (на­хо­дил­ся в Па­лац­цо Ва­лен­ти­ни в Ри­ме, ны­неш­нее ме­сто­на­хо­ж­де­ние не­из­вест­но) - хро­мо­го Фи­лок­те­та, брон­зо­вая ста­ту­эт­ка ки­фа­ре­да (Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург) - «Иг­раю­ще­го на ки­фа­ре Кле­о­на», груп­па Ев­ро­пы и бы­ка (Британский му­зей, Лон­дон) - «Ев­ро­пу, уно­си­мую бы­ком», «Пол­лукс» (Лувр, Па­риж) и «Дис­ко­бол Лю­до­ви­зи» (Му­зей терм, Рим) - при­пи­сы­вае­мую Пифагору Регийскому ста­тую дис­ко­бо­ла. Ряд брон­зо­вых ста­ту­эток был ат­ри­бу­ти­ро­ван ему по сти­ли­стическим при­зна­кам. К про­из­ве­де­ни­ям Пифагора Регийского вос­хо­дят и бо­лее на­дёж­ные для оп­ре­де­ле­ния его сти­ля па­мят­ни­ки: ве­ро­ят­но, изо­бра­же­ния хро­мо­го Фи­лок­те­та на гем­ме конца V или начала IV века до н.э. (Лувр), древнегреческие тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки клас­сического и эл­ли­ни­стического пе­рио­дов, изо­бра­жаю­щие Ев­ро­пу на бы­ке ( Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк ); «Апол­лон, уби­ваю­щий змея» на мо­не­тах Кро­то­на и другие.

Пифагор Регийский упо­ми­на­ет­ся у Пли­ния Стар­ше­го сре­ди круп­ней­ших греческих скульп­то­ров как пре­взо­шед­ший од­на­ж­ды да­же Ми­ро­на [сво­ей ста­ту­ей пан­кра­тиа­ста (мно­го­бор­ца), соз­дан­ной для свя­ти­ли­ща Апол­ло­на в Дель­фах]. Пли­ний го­во­рит так­же, что Пифагор Регийский - «пер­вый, кто стал изо­бра­жать жи­лы и ве­ны и об­ра­тил вни­ма­ние на трак­тов­ку во­лос». По сло­вам Дио­ге­на Ла­эр­тия, Пифагор Регийский «пер­вым сде­лал сво­ей за­бо­той со­раз­мер­ность и ритм». Дея­тель­ность скульп­то­ра име­ла ог­ром­ное зна­че­ние в фор­ми­ро­ва­нии ху­дожественных прин­ци­пов ран­ней греческой клас­си­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)