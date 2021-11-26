ПЕГАС (др.-греч. Πήγασος, лат. Pegasus)

В древнегреческой мифологии крылатый конь, которому даровано бессмертие.

Пегас появился из обезглавленного Персеем тела Медузы (или из капель ее крови), был ее потомством от Посейдона (Hes. Theog., 278-283). Беллерофонт поймал и приручил Пегаса при поддержке Афины, которая дала ему золотую узду (Pind. Ol., XIII, 63-86; ср.: Paus., II, 4, 1); с помощью Пегаса герой сумел победить Химеру и амазонок (Pind. Ol., XIII, 87-90; Apollod., II, 3, 1-2).

Пегас ударом своего копыта выбил из земли источник Гиппокрену («конский источник») на горе Геликон около священной пещеры муз (Ovid., V, 257; Paus., IX, 31, 3; II, 31, 9). На Олимпе Пегас доставлял громы и молнии Зевсу (Hes. Theog., 284-286).

Сцена рождения Пегаса представлена на фронтоне храма Артемиды на острове Керкира (ок. 580 г. до н.э.), Пегас изображался на монетах города Коринфа , с которым тесно связаны предания о нем. С сер. VII в. до н.э. были распространены изображения Пегаса с Беллерофонтом в вазописи.

Пегас – один из самых популярных образов древнегреческой мифологии в последующей европейской культуре. В средние века он был символом мудрости и славы, в новое время его образ тесно связан с поэзией (особенно в XIX в.): созданный им источник наделялся свойством дарить поэтическое вдохновение. Особенно многочисленны изображения Пегаса в живописи и скульптуре Ренессанса.

Иллюстрации :

1. Пегас. Аттический краснофигурный лекиф. 480-460-е гг. до н.э. Берлин, Государственные музеи.

2. Пегас на серебряной тридрахме из Коринфа. Ок. 308-306 гг. до н.э. Париж, Отделение монет, медалей и древностей Национальной библиотеки Франции (Кабинет медалей).

Автор статьи: О.В. Кулишова