ПАСТАДА

ПАСТАДА . В древнегреческой архитектуре: 1) ко­лон­на­да (смотреть так­же Стоя, Пор­тик); 2) внутренние по­кои жи­ло­го до­ма. Так называемый пас­тад­ный тип до­ма по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Древ­ней Гре­ции в клас­сическую эпо­ху. Пла­ни­ров­ка пас­тад­но­го до­ма, в ко­тором по­ме­ще­ния груп­пи­ру­ют­ся во­круг центрального внутреннего дво­ра, ти­пич­на для сре­ди­зем­но­мор­ской жи­лой ар­хи­тек­ту­ры. Вы­ход в глу­хой юж­ной сте­не вёл во внутренний двор, в глу­би­не ко­то­ро­го на­хо­ди­лись основные жи­лые по­ме­ще­ния, ого­ро­жен­ные пор­ти­ком-па­ста­дой. Во дво­ре сто­ял до­маш­ний ал­тарь. Ком­на­ты не име­ли окон, ос­ве­ща­лись че­рез вы­хо­дя­щие во двор двер­ные про­ёмы. На 2-й этаж ве­ла на­руж­ная ле­ст­ни­ца.

Городская за­строй­ка из од­но­тип­ных пас­тад­ных до­мов от­кры­та в Олин­фе , Пел­ле, Северном При­чер­но­мо­рье и другие. С конца V века до нашей эры. Пастада во внутреннем дво­ре ста­ла за­ме­нять­ся кру­го­вой ко­лон­на­дой - пе­ри­сти­лем. Дом мог иметь и два дво­ра - пас­тад­ный (жен­ская по­ло­ви­на) и пе­ри­стиль­ный.

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