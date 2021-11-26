ПАСТАДА
ПАСТАДА. В древнегреческой архитектуре: 1) колоннада (смотреть также Стоя, Портик); 2) внутренние покои жилого дома. Так называемый пастадный тип дома получил широкое распространение в Древней Греции в классическую эпоху. Планировка пастадного дома, в котором помещения группируются вокруг центрального внутреннего двора, типична для средиземноморской жилой архитектуры. Выход в глухой южной стене вёл во внутренний двор, в глубине которого находились основные жилые помещения, огороженные портиком-пастадой. Во дворе стоял домашний алтарь. Комнаты не имели окон, освещались через выходящие во двор дверные проёмы. На 2-й этаж вела наружная лестница.
Городская застройка из однотипных пастадных домов открыта в Олинфе, Пелле, Северном Причерноморье и другие. С конца V века до нашей эры. Пастада во внутреннем дворе стала заменяться круговой колоннадой - перистилем. Дом мог иметь и два двора - пастадный (женская половина) и перистильный.