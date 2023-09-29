Парфенóн

Парфенóн ( греч. Παρθενών — «девичьи покои», от παρθένος — «дева») — древнегреческий храм на афинском Акрополе, посвященный богине города Афине Парфенос. Построен при Перикле в 447–438 до н. э. из пентелийского мрамора Иктином и Калликратом, украшен скульптором Фидием. При Феодосии I (IV в. н. э) П. был закрыт, в VI в. превращен в церковь Богородицы. В 1460 после взятия турками Афин стал мечетью. В 1687 при осаде города венецианцами снарядом был взорван расположенный в П. пороховой склад, от храма остались руины. В начале ΧΙΧ в. британский посол Т. Брюс, лорд Элджин вывез большую часть скульптур П. в Лондон, где их приобрел Британский музей. С начала 1980‑х Греция добивается возвращения «мраморов Элджина». П. включен в список Всемирного наследия ­ЮНЕСКО.

Лит. : Соколов Г. И. Акрополь в Афинах. М., 1968; Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. М., 2000; Neils J. The Parthenon: From Antiquity to the Present. Cambridge, 2005; Queyrel F. Le Parthénon, Un monument dans l’Histoire. Paris, 2008. Л. Л. Селиванова.