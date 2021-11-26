ПАНЕГИРИК
ПАНЕГИРИК. Или энкомий (греческий ἐγϰώμιον - восхваление), хвалебная речь.
В европейской литературе панегирик появился в Греции в V веке до нашей эры, когда вошло в обычай произносить на многолюдных празднествах торжественные речи, часто посвящённые восхвалению данного города, местного божества, павших воинов и другое. Название «Панегирик» впервые дал в своей знаменитой речи, опубликованной около 380 года до нашей эры, Исократ; оно закрепилось за хвалебным красноречием, хотя в самой речи Исократа хвалебных мотивов немного.
Техника панегирика усиленно разрабатывалась античной риторикой: выделялись разные виды панегирика (похвала правителям, богам, городам, животным и другие, речи приветственные, поздравительные, утешительные и тому подобное) и систематизировались различные мотивы панегирика (так, в восхваляемом человеке отдельно разбирались качества телесные и духовные, действия на войне и в мирное время).
Аналогично панегирику строился противоположный ему риторический жанр - инвектива. Очень рано приобрели популярность панегирики парадоксальные («Похвала Бусирису», мифическому царю-злодею) и пародические («Похвала лысине»). В поздней античности, наряду с традиционными похвалами городам и богам (речи Диона Хрисостома, Элия Аристида), получили распространение похвалы императорам («Панегирик Траяну» Плиния Младшего).
В средние века с помощью приёмов панегирика составлялись похвальные слова святым и другие произведения агиографии. В эпоху Возрождения панегирики (по образцу позднелатинских) были важным публицистическим средством; к этому же времени относится лучший образец пародического панегирика - «Похвала глупости» Эразма Роттердамского.
В эпоху классицизма XVII-XVIII веков достигает расцвета панегирик, прославляющий монарха (Ж.Б. Боссюэ и Ж.Б. Массийон во Франции, Феофан Прокопович, М.В. Ломоносов в России), но затем панегирик как литературный жанр быстро вырождается.
Широкое распространение панегирик получил на Востоке, особенно в персидской литературе: придворная касыда (Рудаки, Саади, Анвари и других), суфийская газель - восхваление Богу. Панегирик развивался во всех так называемых мусульманских литературах, испытавших воздействие персидской поэзии (арабской, турецкой, урду и других), а также в литературах Древнего Востока и Юго-Восточной Азии.
В более широком смысле панегирик называют всякое восхваление независимо от жанра, в котором оно выражено (например, в оде).