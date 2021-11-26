ПАЛЕСТРА (др.-греч. παλαίστρα от πάλη - (гимнастическая) борьба, лат. palaestra)

У греков первоначально место, где мальчики состязались, упражняясь в боевых приемах и борьбе, а также в беге, бросании диска и копья, получая тем самым всестороннее физическое развитие.

Обычно палестры принадлежали частным лицам, по имени которых и назывались. Учитель в палестре назывался педотрибом, т. е. преподавателем гимнастики. Палестры представляли собой открытые площадки, окруженные деревьями и кустарниками. Большое значение при устройстве палестры уделялось наличию поблизости какого-либо водоема, поскольку никаких специально устроенных купален при ней не было. Под словом «палестра» могла подразумеваться также часть гимнасия или весь гимнасий.

Иллюстрации :

1. Кратер с изображением юношей, занимающихся в палестре. Приписывается вазописцу Ефронию. Ок. 510–500 гг. до н.э. Берлин. Античное собрание

2. Тондо вазописца Эпиктета на килике с изображением сцены в палестре. Ок. 520–510 гг. до н.э. Лувр.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова