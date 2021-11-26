ОРФИЧЕСКАЯ АРГОНАВТИКА

ОРФИЧЕСКАЯ АРГОНАВТИКА («’Ορ- φέως ’Αργοναυτιϰά ») - ано­ним­ная древнегреческая по­эма; на­пи­са­на гек­са­мет­ра­ми .

В ос­но­ве сю­же­та - миф о пу­те­ше­ст­вии ар­го­нав­тов во гла­ве с Ясо­ном в Кол­хи­ду за зо­ло­тым ру­ном. Осо­бен­но­сти сти­хо­сло­же­ния, язы­ка и сти­ля (со­че­таю­ще­го го­ме­ров­ские эле­мен­ты с позд­не­ан­тич­ны­ми) сбли­жа­ют «Орфическую аргонавтику» с позд­ни­ми эпическими фор­ма­ми, по­зво­ляя да­ти­ро­вать по­эму IV-V веками, од­на­ко не­ко­то­рые учё­ные от­но­сят по­эму к ран­не­му эл­ли­низ­му (IV век до н. э.) или к ран­ней клас­си­ке (VI век до н. э.), счи­тая позд­не­ан­тич­ные эле­мен­ты ре­зуль­та­том позд­ней­ших ре­дак­ций. «Орфическая аргонавтика» пред­став­ля­ет со­бой слож­ный син­тез различных мис­ти­ко-ре­лигиозных идей, яв­ля­ясь, на­ря­ду с гим­на­ми и по­эмой о ма­гической си­ле кам­ней, лишь не­боль­шой со­хра­нив­шей­ся ча­стью об­шир­ной литературы, от­ра­зив­шей воз­ник­шее в VI века до н. э. уче­ние ор­фи­ков. «Орфическая аргонавтика», по­ве­ст­во­ва­ние в ко­то­рой ве­дёт­ся от ли­ца Ор­фея, от­кры­ва­ет­ся об­ра­ще­ни­ем к Апол­ло­ну , за­тем сле­ду­ет крат­кая тео­го­ния (пер­вы­ми бо­же­ст­ва­ми, со­глас­но уче­нию ор­фи­ков, бы­ли Кро­нос - ро­ди­тель Эфи­ра, и Эрот - ро­ди­тель Но­чи), а так­же пе­ре­чень других ор­фических по­эм. В трак­тов­ке ми­фа об ар­го­нав­тах име­ют­ся не­ко­то­рые от­ли­чия от по­эмы «Ар­го­нав­ти­ка» Апол­ло­ния Ро­дос­ско­го. «Орфическая аргонавтика» впер­вые опуб­ли­ко­ва­на во Фло­рен­ции в 1500 году.

Издания исторических источников:

Па­мят­ни­ки позд­ней ан­тич­ной по­эзии и про­зы II–V ве­ка. М., 1964. С. 85–92;

Conc­or­dantia Orphei Argonauticorum. Konkordanz zu den orphischen Argonautica. Hildesheim, 2004.

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