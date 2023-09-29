Олимпи́йские и́гры

Олимпи́йские и́гры ( греч. τὰ Ὀλύμ­πια) — самые значительные из четырех Панэллинских агонов (включая Пифийские, Немейские и Истмийские). Справлялись в честь Зевса каждые 4 года в августе-­сентябре в священной местности Альтис (Олимпия) на берегу р. Алфея. По мифам, были основаны Гераклом, иначе: героем Пелопсом, победившим в гонках колесниц царя Писы Эномая. Годом основания считается 776 до н. э., но О. и. проходили задолго до этой даты. Древнейшим видом состязаний был стадий — бег на дистанцию 192 м, позже добавились двой­ной бег, длинный бег, борьба, кулачный бой, панкратий, пятиборье, бег гоплитов, ристания колесниц, скачки, а с V в. до н. э. также музыкальные и поэтические агоны. Участвовали как взрослые, так и отдельно мальчики до 18 лет. Победителей награждали оливковым венком. Заблаговременно все греческие государства оповещались о начале праздника и наступлении священного перемирия-­экехерии, которое распространялось на весь период О. и., включая приезд-­отъезд и прибытие домой. В 393 н. э. Феодосий Ι Великий запретил их как языческие. О. и. были возобновлены по инициативе барона Пьера де Кубертена (1863–1937) о проведении международных соревнований по типу древнегреческих в разных ­городах мира. Их возрождению способствовали археологические открытия 2‑й половины XIX в., в частности, обнаружение Г. Шлиманом Трои. 16 июня 1894 в Париже состоялся Учредительный конгресс, на котором был образован Международный олимпийский комитет (МОК) во главе с П. де Кубертеном и сформулирован ключевой для О. и. принцип любительства вкупе с перемирием на время их проведения. 6 апреля 1896 в Афинах состоялись первые современные О. и. с широкой программой. Среди прочего в нее был включен в память о событиях греко-­персидских вой­н Марафонский бег (40 км), отсутствовавший в древних О. и.

Лит. : Finley M. J., Pleket H. W. The Olympic Games: The First Thousand Years. London, 1976; Шанин Ю. В. Олимпия: история античного атлетизма. СПб., 2001; Richardson N. J. Olympian Games // Oxford Classical Dictionary. 4th ed. Oxford, 2012. P. 1037. Л. Л. Селиванова.