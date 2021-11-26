О ВОЗВЫШЕННОМ
О ВОЗВЫШЕННОМ - анонимный греческий литературно-критический трактат I века.
Его авторство приписывалось различным лицам: Плутарху, Дионисию Галикарнасскому, грамматику и философу-неоплатонику III века. Дионисию Кассию Лонгину.
Традиционно автор трактата именуется «Псевдо-Лонгином». Впервые опубликован в переводе на латинском языке итальянским филологом Ф. Робортелло в 1554 году. Трактат, полемически ориентированный на одноименное сочинение сторонника аттикизма ритора Цецилия из Калакты, направлен против педантичного следования правилам риторики. «Возвышенное» рассматривается в трактате не только как стилистическая, но прежде всего как эстетическая категория. Трактат разъясняет способы постижения и воздействия «возвышенного»; анализирует его признаки, обусловленные природными способностями человека (величие мысли и сила чувств) и обретаемые в учении (фигуры речи, выбор и гармоничное сочетание слов, композиция). В заключительной главе изложены политические и морально-этические причины утраты «возвышенного» в литературе и красноречии. Несмотря на лакуны в тексте (отсутствует около четверти всей книги), композиция трактата отличается последовательностью и чёткостью; его язык - эллинистический койне с вкраплениями редких слов и сложных стилистических оборотов; приводятся цитаты из сочинений более 50 авторов, главным образом греческих. Трактат оказал значительное влияние на эстетику классицизма и Просвещения, на эстетические взгляды Э. Бёрка, И. Канта. Первый русский перевод трактата вышел в 1803 году.
Издания:
О возвышенном. М., 1994.