О ВОЗВЫШЕННОМ

О ВОЗВЫШЕННОМ - анонимный греческий литературно-критический трактат I века.

Его ав­тор­ст­во при­пи­сы­ва­лось различным ли­цам: Плу­тар­ху , Дио­ни­сию Га­ли­кар­нас­ско­му , грам­ма­ти­ку и фи­ло­со­фу-не­оп­ла­то­ни­ку III века. Дио­ни­сию Кас­сию Лон­ги­ну.

Тра­ди­ци­он­но ав­тор трак­та­та име­ну­ет­ся «Псев­до-Лон­ги­ном». Впер­вые опуб­ли­ко­ван в пе­ре­во­де на латинском языке итальянским фи­ло­ло­гом Ф. Ро­бор­тел­ло в 1554 году. Трак­тат, по­ле­ми­че­ски ори­ен­ти­ро­ван­ный на од­но­именное со­чи­не­ние сто­рон­ни­ка ат­ти­киз­ма ри­то­ра Це­ци­лия из Ка­лак­ты, на­прав­лен про­тив пе­дан­тичного сле­до­ва­ния пра­вилам ри­то­ри­ки. «Воз­вы­шен­ное» рас­смат­ри­ва­ет­ся в трак­та­те не толь­ко как сти­ли­сти­че­ская, но пре­ж­де все­го как эс­те­тическая ка­те­го­рия. Трак­тат разъ­яс­ня­ет спо­со­бы по­сти­же­ния и воз­дей­ст­вия «воз­вы­шен­но­го»; ана­ли­зи­ру­ет его при­зна­ки, обу­слов­лен­ные при­род­ны­ми спо­соб­но­стя­ми че­ло­ве­ка (ве­ли­чие мыс­ли и си­ла чувств) и об­ре­тае­мые в уче­нии (фи­гу­ры ре­чи, вы­бор и гар­мо­ничное со­че­та­ние слов, ком­по­зи­ция). В за­клю­чительной гла­ве из­ло­же­ны по­ли­тические и мо­раль­но-этические при­чи­ны ут­ра­ты «воз­вы­шен­но­го» в литературе и крас­но­ре­чии. Не­смот­ря на ла­ку­ны в тек­сте (от­сут­ст­ву­ет око­ло чет­вер­ти всей кни­ги), ком­по­зи­ция трак­та­та от­ли­ча­ет­ся по­сле­до­ва­тель­но­стью и чёт­ко­стью; его язык - эл­ли­ни­стический кой­не с вкра­п­ле­ния­ми ред­ких слов и слож­ных сти­ли­стических обо­ро­тов; при­во­дят­ся ци­та­ты из со­чи­не­ний бо­лее 50 ав­то­ров, главным образом гре­че­ских. Трак­тат ока­зал зна­чительное влия­ние на эс­те­ти­ку клас­си­циз­ма и Про­све­ще­ния , на эс­те­тические взгля­ды Э. Бёр­ка, И. Кан­та. Пер­вый русский пе­ре­вод трак­та­та вы­шел в 1803 году.

Издания:

О воз­вы­шен­ном. М., 1994.

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