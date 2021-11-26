НИКИЙ
НИКИЙ - древнегреческий живописец.
Ученик Антидота, ученика Евфранора. Работал в Афинах.
Плиний Старший сообщает о Никийе в разделе, посвящённом живописцам первого ранга, однако упрекает Никийя в чрезмерной яркости красок и в этом отношении ставит его ниже Афиниона из Маронеи.
Произведения Никийя не сохранились, хотя некоторые известны по римским копиям. Плиний, Плутарх и Элиан сообщают о картине «Некиомантия», или «Некия», представлявшей эпизод из «Одиссеи», в котором герой поэмы вызывает души из Аида. Упоминаются также картины Никийи «Ио и Аргус» (вероятно, воспроизведена в доме Ливии на Палатинском холме в Риме), «Персей и Андромеда», «Одиссей и Каллипсо» (повторены в помпейских росписях) и факт сотрудничества Никийи с Праксителем, чьи статуи он расписывал.
Его картины ценились за утончённую грацию женских образов и за иллюзорную объёмность фигур, достигнутую с помощью светотени. Никийя, наряду с Евфранором, известен как автор трактатов о живописи.