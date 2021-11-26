МОЗАИКА
МОЗАИКА (франц. mosaїque, итал. mosaico, от лат. musivum, букв. - посвящённое музам) - вид монументальной живописи; изобразительные и орнаментальные мозаичные композиции, составленные из небольших единообразных элементов (так называемые тессеры) как природного (галька, раковины, природный камень), так и искусственного (смальта, эмали) происхождения, закреплённых на грунте.
Мозаикой украшают полы, потолки, стены, колонны, реже - предметы декоративно-прикладного искусства; иногда мозаика использовалась для станковых произведений (мозаичные иконы и портреты).
Древнейшие памятники мозаики относятся к III тысячилетию до н. э. Техники, близкие к мозаике, можно обнаружить в искусстве Древней Месопотамии (святилище в Уруке, около 3500 года до н. э.; «Штандарт из Ура», около 2600 года до н. э., Британский музей, Лондон).
Широчайшее распространение мозаика получила в античном мире в качестве средства напольной декорации. Главной техниками античной мозаики были так называемые opus barbaricum (мозаика из природной цветной гальки), opus tesselatum (из обработанных вручную каменных тессер), opus vermiculatum (мелкомодульная мозаика, позволявшая набирать сложные иллюзионистические изображения, уподоблявшиеся живописи), opus sectile (из тонких пластин натурального камня). В Древней Греции получили распространение напольные галечные мозаики в Олинфе (V век до н. э.) и Пелле (конец IV века до н. э., Музей, Пелла).
В искусстве эллинизма начала складываться традиция использования напольных мозаик из обработанных вручную тессер (жилые дома на о. Делос). Обширные мозаичные ансамбли открыты в жилых домах (в Помпеях и Геркулануме), загородных виллах (Вилла дель-Касале близ г. Пьяцца-Армерина на Сицилии), фонтанах, банях и других общественных сооружениях в Древнем Риме и его провинциях. В них представлено огромное разнообразие сюжетов: натюрморты-обманки («Неподметённый пол» - имитация мусора, которую выкладывали на полах столовых), сцены охоты, спортивных игр, исторические композиции («Битва при Иссе», II век до н. э., Национально археологический музей, Неаполь), 3-мерные иллюзионистические орнаменты.
В раннехристианском искусстве сохраняется традиция позднеантичных напольных мозаик (в патриаршей базилике Аквилеи, IV век; см. иллюстрацию к этой статье). Однако в первые века христианства происходит существенное изменение техники мозаики. Её главным материалом становится смальта, которая в сочетании с тончайшими пластинами золота и серебра приобретала светоотражающие свойства (ещё более усиливающиеся благодаря прикреплению тессер к поверхности под разными углами), а местом её размещения - стены (впоследствии и своды) храмов. Раннехристианские мозаичные ансамбли создаются в Риме (мавзолей Костанции, церковь Санта-Пуденциана, церковь Санта-Мария-Маджоре), Равенне (Галлы Плацидии мавзолей).
Художественные возможности мозаики в наибольшей степени были раскрыты в искусстве Византии, где максимально использовались её светоносность и способность посредством маленького модуля организовывать большие поверхности, в т. ч. неправильной формы. При императоре Юстиниане мозаичное убранство получает Святой Софии храм в Константинополе, церкви в Равенне (Сант-Аполлинаре-Нуово, начало VI века; Сан-Витале, 546-547 годы; Сант-Аполлинаре-ин-Классе, освящена в 549 году), в г. Фессалоники (церковь Св. Георгия, конце IV века; церковь Св. Димитрия, первая половина VII века), на Синае (церковь Синайского монастыря Св. Екатерины, 548-565 годы). В Большом императорском дворце Константинополя создаются напольные мозаики с охотничьими и пасторальными сценами.
В средневизантийский период сложилась особая система применения мозаики в убранстве крестово-купольного храма: отдельные иконоподобные композиции в соответствии со строгой иерархией размещались на криволинейных (выпуклых или вогнутых) поверхностях на разных ярусах храмового пространства (церковь Успения Богоматери в Дафни, около 1100 года; кафоликон монастыря Осиас-Лукас в Фокиде, 1030-1040-е годы; кафоликон монастыря Неа-Мони на о. Хиос, 1042-1055 годы, и др.).
Византийская мозаичная система получила распространение также в странах, входящих в ареал культурного влияния Византии: в Древней Руси (в Киеве - в Софийском соборе, 1030-1040-е годы, и Михайловском Златоверхом монастыре, 1108-1013 годы, ныне большая часть в Софийском соборе), в Грузии (храм в селении Шорети, первая половина VII века, Национальный музей Грузии, Тбилиси; главный храм Гелатского монастыря, 1125-1130 годы) и др.
Благодаря византийским мастерам мозаика стала использоваться и в мусульманских странах (Купол Скалы в Иерусалиме, 691-692 годы; Омейядов мечеть в Дамаске, 707-711 годы; мечеть в Кордове, 965 год). Традиция напольных мозаик продолжалась в средне-вековой Сирии и Палестине (сцены охоты в банях, вторая четверть VIII века). Византийские мастера в период иконоборчества привнесли искусство мозаики в Западную Европу (церковь в Жерминьи-де-Пре, около 806 года). Греческими мозаичистами было украшено аббатство Монтекассино (1071 год, не сохранилась), созданы ансамбли Святого Марка собора в Венеции, церковь Санта-Мария-Ассунта на о. Торчелло; на Сицилии - Палатинской капеллы (1140-1150-е годы) и Мартораны в Палермо (около 1143 года), соборов в Чефалу (около 1148 года) и Монреале (1180-1094 года).
В отличие от Византии, в Европе преобладало сплошное декорирование стен и сводов храма; мозаика использовалась для создания нарративных композиций, а система декора крестово-купольного храма была адаптирована к базиликальному типу церковного здания. Подражание раннехристианским памятникам сыграло важную роль в возрождении мозаичных декораций в Риме в XII-XIV веках (церковь Сан-Клементе, 1128 года; Санта-Мария-ин-Трастевере, 1140-1143 годы и др.). В конце XI - начале XIV веков в Риме развивается особая техника, получившая название косматских мозаик.
Начиная с эпохи Возрождения мозаики во многом утрачивает свою специфику, начинает подражать друшим видам живописи и постепенно вытесняется ими. В конце XVI-XVII веков мозаичным центром продолжает оставаться Рим, где действует мастерская, в которой создаются мозаика для Святого Петра собора. В XVI веке во Флоренции на мануфактурах герцогов Медичи рождается т. н. флорентийская мозаика (восходящая к другим-римским opus sectile), отличающаяся крупными шлифованными тессерами, вырезанными из полудрагоценных камней по контуру изобразительных элементов: ею декорировались предметы мебели (столешницы, кабинеты), интерьеры (усыпальница Медичи в церкви Сан-Лоренцо, Флоренция). В искусстве классицизма второй половины XVIII - певрой половины XIX веков под влиянием античных памятников, открытых в Помпеях и Геркулануме, получает распространение мозаичная миниатюра, которой декорировались мебель и предметы декоративно-прикладного искусства, ювелирные изделия.
Историзм XIX века повлёк за собой возрождение мозаики. Мозаичные мастерские возникают в Париже (где создаётся декор зала Мельпомены в Лувре, 1810 год). В Венеции около 1860 года начинает работать мастерская А. Сальвиати, открывшего непрямой метод мозаичного набора, при котором композиции составляются в зеркальном отображении по предварительному живописному эскизу на картоне и заливаются закрепляющим раствором в мастерской, а затем переносятся на стену. Венецианскими мастерами в 1860-1870-е годы созданы мозаичные композиции для Мемориала Альберта (1862-1875 годы) и Святого Павла собора в Лондоне, Парижской оперы. Мастера модерна и национально-романтических течений (А. Гауди в Испании, Г. Климт в Австрии, и др.) часто обращались к технике мозаики из различных материалов. В мозаики XX века преобладают композиции, построенные на сочетании броских локальных цветовых пятен (Р. Гуттузо, Ф. Леже, Д. Ривера, Д. Сикейрос, Х. Эрни).
В России технику смальтовой мозаики возродил в XVIII веке М.В. Ломоносов (в 1753 году открыто производство цветного стекла и смальты), под руководством которого были созданы «Портрет Петра I» и картина «Полтавская баталия» (1762-1764 годы), а также мозаичные миниатюры.
С целью изготовления мозаики для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в 1847 году основано Императорское мозаичное заведение (в 1862 оно влилось в петерб. АХ), рус. художники-мозаичисты в 1847–51 обучались в Риме в специально открытой студии под рук. М. Барберри.
В дальнейшем русскими мозаичистами создавались иконы для Севастопольского собора в Санкт-Петербурге, Чудова монастыря в Москве, мозаики на фасадах великокняжеской усыпальницы в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В храме Воскресения Христова в Санкт-Петербурге мозаики покрывают фасады и внутренние стены (занимают свыше 7 тыс. м2; мастерская Фроловых по эскизам и картонам М.В. Нестерова, В.М. Васнецова, В.В. Беляева и др., 1895-1907 годы).
Мозаика широко использовалась в советском декоративно-оформительском искусстве: в оформлении станций Московского метрополитена («Маяковская», художник А.А. Дейнека; «Комсомольская-кольцевая», художник П.Д. Корин); флорентийские мозаики Г.И. Опрышко. Во второй половине XX - начале XXI веков яркие образцы мозаики создают Н.И. Андронов, А.В. Васнецов, В.В. Мельниченко, Д.М. Мерперт, Б.П. Милюков, А.Ф. Рыбачук, И.М. Рабинович, Б.А. Тальберг, З.К. Церетели, В.Б. Эльконин, Е.Н. Максимов, А.Д. Карнаухов и др.