МНЕСИКЛ

МНЕСИ́КЛ. Древнегреческий ар­хи­тек­тор.

Пред­ста­ви­тель вы­со­кой клас­си­ки; соз­да­тель Про­пи­лей (мо­ну­мен­таль­ных вход­ных во­рот) афин­ско­го Ак­ро­по­ля (437-432 годы до н. э.).

Раз­ра­бо­тал ори­ги­наль­ную ком­по­зи­цию, адап­ти­ро­ван­ную к раз­но­уров­не­во­му уча­ст­ку не­пра­виль­ной фор­мы, при­дав ви­ди­мость сим­мет­рии по­строй­ке, объ­е­ди­няю­щей в се­бе по­ме­ще­ния различного на­зна­че­ния (в северном кры­ле Про­пи­лей рас­по­ла­га­лась зна­ме­ни­тая Пи­на­ко­те­ка). Мнесикл со­че­тал в од­ной по­строй­ке до­ри­че­ский (пор­ти­ки на западном и востом фа­са­дах) и ио­ни­че­ский (ко­лон­ны, от­де­ляю­щие бо­ко­вые про­хо­ды от цен­траль­но­го в ин­терь­е­ре) ор­де­ра, пол­но­стью от­ка­зав­шись от скульп­тур­но­го де­ко­ра.

В свя­зи с на­ча­лом Пе­ло­пон­нес­ской вой­ны строи­тель­ст­во ос­та­лось не­за­кон­чен­ным.

Не­ко­то­рые учё­ные пред­по­ла­га­ют уча­стие Мнесикла в строи­тель­ст­ве Эрех­тей­о­на .