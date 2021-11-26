МЕДЕЯ

МЕДЕЯ - в гречечкой мифологии (смотрите в статье Древняя Греция ) волшебница, дочь царя Колхиды Ээта и океаниды Идии, внучка Гелиоса, племянница волшебницы Кирки.

Влю­бив­шись в Ясона, пред­во­ди­те­ля ар­го­нав­тов, Медея по­мог­ла ему до­быть зо­ло­тое ру­но, усы­пив вол­шеб­ным зель­ем сто­ро­жив­ше­го ру­но дра­ко­на, и за­тем бе­жа­ла с Ясо­ном в Гре­цию. Ко­гда Ясон за­ду­мал же­нить­ся на до­че­ри ко­ринф­ско­го ца­ря Кре­он­та Глав­ке (ва­ри­ант: Кре­усе), Медея по­гу­би­ла со­пер­ни­цу, по­слав ей про­пи­тан­ный ядом пе­п­лос (одея­ние), на­дев ко­то­рый та сго­ре­ла вме­сте с от­цом, пы­тав­шим­ся спа­сти дочь. По­сле это­го Медея уби­ла сво­их де­тей от Ясо­на и уле­те­ла на кры­ла­той ко­лес­ни­це, по­слан­ной её де­дом Ге­лио­сом.

Об­раз Медеи по­лу­чил от­ра­же­ние в ли­те­ра­ту­ре (Ев­ри­пид, Апол­ло­ний Ро­дос­ский, Се­не­ка, П. Кор­нель , Ф. Гриль­пар­цер, Ж. Ануй и др.), му­зы­ке (опе­ры М. А. Шар­пан­тье, Л. Ке­ру­би­ни, Д. Мийо, ба­лет С. Бар­бе­ра, «дра­ма­ти­че­ский мо­но­лог» Э. Кше­не­ка и др.) и ки­не­ма­то­гра­фе (П. П. Па­зо­ли­ни и др.).

Ико­но­гра­фия

Об­раз Медеи, уби­ваю­щей сво­их де­тей, был ши­ро­ко рас­про­стра­нён в ан­тич­ном искусстве (рос­пись крас­но­фи­гур­ной ам­фо­ры, художник Ик­си­он, около 330 года до н. э., Лувр , Па­риж; зна­ме­ни­тая в древ­но­сти кар­ти­на Ти­мо­ма­ха в тех­ни­ке вос­ко­вой жи­во­пи­си, I век до н. э., не сохранилась; фре­ска из Пом­пей, 62-79 годы, Национальный ар­хео­ло­гический му­зей, Не­аполь, и др.).

В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния Медея изо­бра­жа­лась пре­имущественно в кон­тек­сте ис­то­рии ар­го­нав­тов, в ча­ст­но­сти в сце­не «Встре­ча Ясо­на и Ме­деи» (па­нель кас­со­не Бьяд­жо д’Антонио, 1487 год, Му­зей де­ко­ра­тив­ных ис­кусств, Па­риж; гра­вю­ра немецкого художника Г. Аль­дег­ре­ве­ра, 1529 год).

В искусстве клас­си­циз­ма ин­те­рес к об­ра­зу Медеи ин­спи­ри­ро­вал­ся по­ста­нов­ка­ми тра­ге­дий на сю­жет о Медеи (ри­су­нок Н. Пус­се­на, около 1650 года, Ко­ро­лев­ское со­б­ра­ние, Винд­зор; кар­ти­на «Ясон и Ме­дея» Ш. А. Куа­пе­ля, 1715 год, дво­рец Шар­лот­тен­бург, Бер­лин; «Порт­рет ма­де­муа­зель Кле­рон в об­ра­зе Ме­деи» К. Ван­лоо, 1759 год, дво­рец Сан­су­си, Пот­сдам).

В XIX - начале XX веков дра­ма­ти­зи­ро­ван­ный об­раз Медеи при­вле­кал мас­те­ров ро­ман­тиз­ма («Ме­дея со­би­ра­ет­ся убить сво­их де­тей» Э. Де­лак­руа, 1838 год, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Лилль), сим­во­лиз­ма («Ясон и Ме­дея» Г. Мо­ро, 1865 год, Му­зей Ор­се, Па­риж), пре­ра­фа­эли­тов (кар­ти­ны «Ме­дея» Э. де Мор­ган, 1889 год, Му­зей и га­ле­рея ис­кусств Уиль­ям­со­на, Бер­кен­хед, и А. Ф. Сан­ди­са, 1868 год, Городской му­зей и Ху­дожественная га­ле­рея, Бир­мин­гем), мо­дер­на (пла­кат А. Му­хи, 1898 год).

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