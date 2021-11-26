ЛОГОГРАФЫ

ЛОГОГРАФЫ - ав­то­ры пер­вых со­чи­не­ний древнегреческой ис­то­рической про­зы.

(Греч. λογογράφος , от λόγος - сло­во, рас­сказ, про­заи­че­ское со­чи­не­ние и γράφω - пи­сать).

1) ав­то­ры пер­вых со­чи­не­ний древнегреческой ис­то­рической про­зы (2-я пол.овина VI-V вв. до н. э.). Логографы ис­поль­зо­ва­ли ми­фы, ме­ст­ные пре­да­ния для ре­кон­ст­рук­ции древ­ней­ше­го пе­рио­да греческой ис­то­рии, за­ни­ма­лись ге­неа­ло­гическими изы­ска­ния­ми, при­вле­ка­ли до­ку­мен­таль­ный ма­те­ри­ал из об­ще­ст­вен­ных и хра­мо­вых ар­хи­вов. Из­ло­же­ния Логографов ча­ще все­го груп­пи­ро­ва­лись во­круг отдельных ис­то­рических цен­тров. По­ми­мо со­бы­тий греческой ис­то­рии Логографов ин­те­ре­со­ва­ли об­раз жиз­ни и ис­то­рия «вар­вар­ских» на­ро­дов; эти про­из­ве­де­ния час­то ос­но­вы­ва­лись на лич­ных на­блю­де­ни­ях ав­то­ров. От со­чи­не­ний Логографов со­хра­ни­лись толь­ко не­зна­чительные фраг­мен­ты, до­шед­шие в тек­стах бо­лее позд­них ав­то­ров. Уже в пе­ри­од ан­тич­но­сти вы­де­ля­ли две груп­пы Логорафов: стар­шие и млад­шие. Пер­вым Логографом счи­та­ется Кадм Ми­лет­ский, на­пи­сав­ший про­изведение «Об ос­но­ва­нии Ми­ле­та и всей Ио­нии» (кн. 1-4). Аку­си­лаю Ар­гос­ско­му при­над­ле­жит ра­бо­та «Ге­неа­ло­гии», по­свя­щён­ная ми­фо­ло­гич. пе­рио­ду. Ха­рон из Лам­пса­ка соз­дал «Ле­то­пись Лам­пса­ка» и «Пер­сид­скую ис­то­рию», до­ве­дя опи­са­ние со­бы­тий до гре­ко-пер­сид­ских войн (500-449 до н. э.). Са­мым из­вест­ным из стар­ших Логографов был Ге­ка­тей Ми­лет­ский, ав­тор «Зем­ле­опи­са­ния» (кн. 1-2) и «Ге­неа­ло­гии» (кн. 1-4). Тру­ды Ге­ка­тея ис­поль­зо­ва­лись по­сле­дую­щи­ми ан­тич­ны­ми ав­то­ра­ми (в ча­ст­но­сти, Ге­ро­до­том при опи­са­нии Егип­та). От про­изве­де­ний Ге­ка­тея со­хра­ни­лось около 370 фраг­мен­тов. К стар­шим Логорафам от­но­сят­ся так­же Ев­ге­он Са­мос­ский, Ев­дем Па­рос­ский, Деи­ох Про­ко­нес­ский и др.

Из млад­ших Логографов наи­бо­лее из­вест­ны Гел­ла­ник Ми­ти­лен­ский (около 480-400) и Ксанф Ли­дий­ский (около 485-420). Ксан­фу Ли­дий­ско­му при­над­ле­жат со­чи­не­ния «Ли­дий­ская ис­то­рия», «Ма­ги­ка» и «Об Эм­пе­док­ле»; со­хра­ни­лись 30 фраг­мен­тов его со­чи­не­ний. Гел­ла­ник из Ми­ти­ле­ны на Лес­бо­се - ав­тор не ме­нее 30 сочи­не­ний, ко­то­рые обыч­но раз­де­ля­ют на че­ты­ре груп­пы: а) ми­фо­гра­фи­че­ские; б) эт­но­гра­фи­че­ские; в) хо­ро­гра­фи­че­ские и хро­но­гра­фи­че­ские; г) тру­ды о пе­ре­се­ле­нии на­ро­дов, ос­но­ва­нии го­ро­дов, народных обы­ча­ях и име­нах, изо­бре­те­ни­ях. Греческую ми­фо­ло­гию Гел­ла­ник рас­по­ло­жил по основным цик­лам («Фо­ро­ни­да», «Ат­лан­ти­да», «Дев­ка­лио­нея», «Асо­пи­да», «Трои­ка»), при­бе­гая к ра­цио­на­ли­стической об­ра­бот­ке ми­фо­ло­гического ма­те­риа­ла. Ряд ра­бот по­свя­щён ис­то­рии «вар­вар­ских» на­ро­дов: егип­тян, пер­сов, ски­фов, ли­дий­цев, фи­ни­кий­цев. К хро­но­ло­гич. ра­бо­там от­но­сят­ся «Кар­ней­ские по­бе­ди­те­ли» и «Жри­цы Ге­ры» (свя­ти­ли­ща бо­ги­ни в Ар­го­се). Бла­го­да­ря про­изведению «Ат­ти­да», по­свя­щён­но­му ис­то­рии Ат­ти­ки, Гел­ла­ник яв­ля­ет­ся пер­вым в ря­ду т. н. ат­ти­до­гра­фов. От со­чи­не­ний Гел­ла­ни­ка со­хра­ни­лось около 180 фраг­мен­тов. К млад­шим Логорафам при­чис­ля­ют так­же Да­ма­ста Си­гей­ско­го, Ксе­но­ме­да Хи­ос­ско­го и др.

2) В конце V-IV веков до н. э. в Афи­нах профессиональные со­ста­ви­те­ли ре­чей для вы­сту­п­ле­ний в су­де.

Издания:

Fragmenta historicorum Grae­co­rum / Ed. С. Müller. P., 1841. Vol. 1. Fr./M., 1975;

Die Fragmente der griechischen Histori­ker / Hrsg. F. Jaco­by. B.; Leiden, 1923. Bd 1/

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