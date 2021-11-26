ЛИБАНИЙ (др.-греч. Λιβάνιος)

Греческий ритор и писатель.

Либаний происходил из знатной семьи, обедневшей из-за конфискаций при Диоклетиане. Получил хорошее образование, в период обучения Либаний прославился тем, что заучивал наизусть речи Исократа , Демосфена , Эсхина и Элия Аристида . В 336 г. он уехал изучать риторику в Афины, затем в Константинополь, из-за интриг был вынужден покинуть город и начал преподавать в Никомедии (344-348 гг.). Там он одержал победу над афинским ритором Гимерием, прославился и был вызван в Константинополь, где встретился с Фемистием . В 354 г. Либаний возвращается на родину, где на протяжении 40 лет руководит своей риторической школой.

Либаний был язычником, к христианству относился крайне настороженно и даже враждебно, что, однако, не мешало ему общаться и переписываться с христианскими интеллектуалами, а из его школы вышли знаменитые христианские теологи и писатели Василий Великий, Феодор из Мопсуестии и Иоанн Златоуст. Такие взгляды сделали Либания одним из собеседников и корреспондентов императора Юлиана , на смерть которого он отреагировал большой речью, где высказал свою скорбь по поводу несбывшихся надежд на восстановление древнего благочестия.

Либаний был очень плодовитым автором. Из его наследия до нашего времени сохранились 64 речи, которые являются важным источником по истории IV века, особенно восточной части Империи и непосредственно Антиохии. В речах Либания нашли отражение как общие проблемы римского мира, так и злоупотребления отдельных наместников и магистратов, последствия природных и социальных катаклизмов для родного города, наконец, проблемы содержания школы и поддержания дисциплины среди своих учеников, далеко не всегда блиставших рвением и дарованиями. Затем, это 51 декламация, из которых особый интерес представляет «Защита Сократа», которая является ответом на «Обвинение Сократа» софиста Поликрата, написанное в IV в.до н.э. Кроме того, сохранились «Вступительные упражнения», включающие в себя анекдоты, рассказы, похвалы, описания, сравнения и «Переложения речей Демосфена». До нас дошла обширная периписка Либания (1544 письма)

Либаний заявлял о своей приверженности стилю Демосфена и Элия Аристида. Он позиционировал себя как эллина, с неприязнью относясь к римской и восточной культуре; латыни Либаний не знал. Произведения Либания пользовались большой известностью в последующие эпохи, в Византии его произведения стали неотъемлемой частью начального и среднего образования, а византийские писатели прозвали его «Малым Демосфеном».

Сочинения :

Libanios. Discours / Ed. / J. Martin, P. Petit, P.-L. Malosse. T. 1-3. Paris, 1979-2004;

Libanii opera / Ed. Foerster R.. Vol. 1-12. Leipzig, 1903-1927;

Либаний. Письма к Юлиану, Модесту, Фемистию / Пер. М. Е. Грабарь-Пассек // Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства / Отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1964. С. 164-170;

Либаний. Речи / Пер. С.П. Шестакова, прим. М.Ф. Высокого. Т. 1-2. СПб., 2014.