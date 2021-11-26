ЛАОМЕДОНТ

ЛАОМЕДОНТ (др.-греч. Λαομέδων, лат. Laomedon) - в древнегреческой мифологии царь Трои.

Лаомендонт был сыном Ила и Эвридики. Его детьми были Гесиона, Приам и Титон.

Аполлон и Посейдон воздвигли вокруг его города стены. За отказ Лаомедонта заплатить божествам положенное Аполлон наслал на его владения чуму, а Посейдон – морское чудовище, которое пожирало жителей и которому должны были принести в жертву Гесиону , дочь царя. Гесиону спас Геракл , убив чудовище. Но Гесион снова не сдержал обещания и отказался отдать герою обещанных ему волшебных коней.

Тогда Геракл, спустя какое-то время, пошел походом на Трою, разорил город и убил Лаомедонта и всех его сыновей, кроме Подарка, известного затем под именем Приама.

Иллюстрация :

Геракл убивает Лаомедонта. Позади Геракла стоит Гесиона.