ЛАМИЯ

ЛАМИЯ (др.-греч. Λαμία, лат. Lamia) - в древнегреческой мифологии и народных преданиях чудовище в женском обличье.

Ламия – наиболее известное чудовище в древнегреческой мифологии из целого ряда схожих персонажей – Эмпуса , Мормо, Гелло, которые похищали и пожирали детей. По одной версии мифа, она происходит из Ливии, дочь Бела и Ливии.

Некогда прекрасная Ламия была возлюбленной Зевса. Из ревности Гера погубила ее детей от Зевса. Ламия укрылась в пещере и превратилась в кровавое чудовище, подобие вампира. Кроме того, Гера лишила Ламию сна, и она без отдыха бродит по ночам. Зевс, сжалившись над ней, даровал ей возможность вынимать глаза, чтобы заснуть (ср. с единственным глазом грай ). В это время она не могла никому причинить вреда (Suid.; Hesych.). Ламиями назывались ночные привидения, высасывающие кровь из юношей (Strab., I, 2, 8; Diod., XX, 41).

Иллюстрация :

Ламия. Картина Г. Дрейпера.